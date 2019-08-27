Manuel Fernandes yeniden Beşiktaş'ta

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski oyuncusu Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

MANUEL FERNANDES'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI!

Daha önce Beşiktaş formasını giyen Manuel Fernandes, Siyah-beyazlı takım ile yeniden anlaştı. Beşiktaş forması altında oynarken taraftarların sevgilisi olan Fernandes’in Beşiktaş kariyeri… Fernandes kimdir, kaç yaşındadır?

Manuel Fernandes, 5 Şubat 1986 tarihinde Lizbon, Portekiz'de dünyaya geldi.

33 yaşındaki futbolcu, futbola 2002 senesinde Benfica altyapısında başladı. 2004 senesinde ilk profesyonel sözleşmesini aynı takımla imzaladı.

2004-07 yılları arasında forma giyidiği Benfica'da, çıkmış olduğu 67 maçta 3 gol buldu.

Manuel Fernandes'in Beşiktaş kariyeri

2011 yılında Beşiktaş'a transfer olan Manuel Fernandes, 2014'e kadar siyah beyazlı formayı giydikten sonra Rusya Premier Lig takımlarından Lokomotiv Moskova ile anlaştı. Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 86 maça çıkan Manuel Fernandes, 15 gol attı ve 29 asist yaptı. Lokomotiv Moskova'da kontratı sona eren Portekizli futbolcunun bonservisi elinde bulunuyordu.

Manuel Fernandes'in Lokomotiv Moskova performansı

Manuel Fernandes bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla ligde oynadığı son sezonda 19 maçta 3 gol atarken, 5 asist yaptı. Fernandes, Lokomotiv Moskova'da toplamda 3 kupa şampiyonluğu yaşadı.