Manuel Fernandes Kayserispor'a çabuk ısındı

SPOR GÜNDEMİ

Efecan Karaca sürprizi! Almanya maçında döktürmüştü Efecan Karaca sürprizi! Almanya maçında döktürmüştü Milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, Almanya'yla oynanan hazırlık maçında göz dolduran Efecan Karaca'yı Rusya maçında ilk 11'de sahaya sürecek.

Kriz tırmanıyor! Hocanın raporuna rağmen yönetim dediğini yaptı Kriz tırmanıyor! Hocanın raporuna rağmen yönetim dediğini yaptı Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki gerginlik tırmanıyor. 48 yaşındaki antrenörün ‘Boyd kadroda tutulmalı' raporuna rağmen Siyah-Beyazlı idareciler, ABD'li kanat oyuncusunun lisansını çıkarmadı. Öte yandan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası yardımcı hoca alınması konusunda ısrarcı ancak Sergen Yalçın bu talebe sıcak bakmıyor.

Süper Lig kemer sıktı! Süper Lig kemer sıktı! Transfere en çok parayı İngilizler harcadı. Biz ise 13. sırada yer aldık. Ligimizde mücadele eden 21 takım toplamda 33.24 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Süper Lig, İngiltere alt ligi Championship, İtalya Serie B ve La Liga 2'nin gerisinde kaldı. En çok bonservis ödemesi ise Fenerbahçe'ye ait.

Fener'e transferi meğer bu yüzden yatmış! Fener'e transferi meğer bu yüzden yatmış! Fenerbahçe'de uzun süre gündemi meşgul eden Mario Mandzukic transferinin neden gerçekleşmediği belli oldu.

Oynamak istediği sistemi açıkladı! Terim'e mesaj Oynamak istediği sistemi açıkladı! Terim'e mesaj Radamel Falcao: “9 numara oynarken sahada daha efektif bir oyuncuyum. Yanımda bir forvetle birlikte daha rahat olabiliyorum çünkü hücumda hareketlilik daha fazla artıyor.”