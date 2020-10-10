Manuel Fernandes Kayserispor'a çabuk ısındı

Takımla kaynaşan tecrübeli 10 numara, antrenmanlarda sergilediği performans ve yaptığı klas hareketlerle sarı-kırmızılı teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.
Ses getiren yeni transferleri Fernandes'in oyun sistemlerine büyük bir kalite getirdiğini vurgulayan teknik direktör Bayram Bektaş, "Fernandes takıma katılmasıyla, ön taraf ve kanatlardaki kalitemizi daha da artırdı" dedi.
Milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, Almanya'yla oynanan hazırlık maçında göz dolduran Efecan Karaca'yı Rusya maçında ilk 11'de sahaya sürecek.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki gerginlik tırmanıyor. 48 yaşındaki antrenörün ‘Boyd kadroda tutulmalı' raporuna rağmen Siyah-Beyazlı idareciler, ABD'li kanat oyuncusunun lisansını çıkarmadı. Öte yandan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası yardımcı hoca alınması konusunda ısrarcı ancak Sergen Yalçın bu talebe sıcak bakmıyor.
Transfere en çok parayı İngilizler harcadı. Biz ise 13. sırada yer aldık. Ligimizde mücadele eden 21 takım toplamda 33.24 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Süper Lig, İngiltere alt ligi Championship, İtalya Serie B ve La Liga 2'nin gerisinde kaldı. En çok bonservis ödemesi ise Fenerbahçe'ye ait.
Fenerbahçe'de uzun süre gündemi meşgul eden Mario Mandzukic transferinin neden gerçekleşmediği belli oldu.
Radamel Falcao: “9 numara oynarken sahada daha efektif bir oyuncuyum. Yanımda bir forvetle birlikte daha rahat olabiliyorum çünkü hücumda hareketlilik daha fazla artıyor.”
Geçtiğimiz sezon Hannover 96'yı 16'ncı sırada alarak ligi 6'ncı sırada tamamlayan, Türkiye ve Almanya'da adından söz ettiren Türk teknik direktör Kenan Koçak, birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.