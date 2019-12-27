Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,939
  • 6,6096
  • 287.657
  • 114180
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray, Manuel da Costa ile ön protokol imzaladı

Galatasaray, Manuel da Costa ile ön protokol imzaladı

Galatasaray, Manuel da Costa ile ön protokol imzaladı

Luyindama’nın sezonu kapatmasının ardından stoper transferi için girişimlerini sıklaştıran Galatasaray, Süper Lig’de Medipol Başakşehir ve Sivasspor formaları da giyen tecrübeli savunmacı Manuel da Costa ile ön protokol imzaladı.

Sezon başında 12 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, ara transferin de en hızlı takımı olacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de zirve yarışına ortak olmak için ilk 11'ini büyük ölçüde değiştirecek. Linnes ve Emre Akbaba'ya lisans çıkaracak Galatasaray'da Diagne'nin dönüşü kesinleşti. Monaco'dan Onyekuru ve RB Leipzig'den Saracchi'yi kiralamaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulübün 6. transferi Manuel Da Costa oldu.

Al-İttihad'la sözleşmesini fesheden Da Costa ile kesin anlaşma sağlandı ve ön protokol imzalandı. Çapraz bağları kopan Luyindama'nın yerine geçici çözüm arayan Galatasaray, bonservisi elinde olduğu için Da Costa'da karar kılarken, 33 yaşındaki Faslı stoper ligin ikinci yarısında Marcao'nun partneri olacak.

2020-21 SEZONU İÇİN OPSİYONU VAR

Hava hakimiyeti ile dikkat çeken Da Costa, duran toplarda önemli skor katkısı sağlıyor. Sözleşmesine sezon sonunda geçerli +1 yıl opsiyon maddesi koyulan başarılı stoper, Türkiye'den gelen birçok teklifi "Galatasaray'la anlaştım" diyerek de reddetti. Uzun vadede Luyindama'yı satmayı planlayan yönetim, Kongolu stoperi dönene kadar Da Costa ile idare edecek. Böylece savunmaya yüksek maliyetli transfer yerine uygun bir takviye de yapılmış olacak.

26

Fransa doğumlu Faslı oyuncu kariyeri boyunca 26 kez de Fas Milli Takımı formasını giyerken, 1 kez de ağları buldu.

(Sabah)


Hande Erçel ve Murat Dalkılıç geri dönüyor!
Burçin Terzioğlu'ndan erken final açıklaması
Burak Özçivit 'Kuruluş Osman' için ilham aldı
'Zeynep Bastık açık ara önde'
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
<p>Görüntüler Hindistan´ın Karnataka eyaletindeki Gulbarga şehrinde kaydedildi. Bölgede yaşayan ve b

Çocuklarını Toprağa Gömüp İyileşmelerini Beklediler!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Ağrı'da drone destekli "Güven04 Asayiş Uygulaması"

Yerli elektrikli otomobilin nerede üretileceği belli oldu! İşte tüm ayrıntılar