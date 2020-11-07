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aksam.com.tr
  • 07 Kasım 2020 Cumartesi 08:00
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Manşet Yazıcı

Manşet Yazıcı

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AKŞAM

Avrupa Ligi'nde Lille, deplasmanda Milan'ı 3-0 yendi. Maçın gollerini atan milli futbolcumuz, Fransa'da manşetleri salladı.

Milan  ile Lille’i karşı karşıya getiren Avrupa Ligi maçına Yusuf Yazıcı damga vurdu. San Siro’da oynanan bir Avrupa maçında Rivaldo’dan sonra hat-trick yapan ilk futbolcu olan Yazıcı, Fransa’da da manşetlere taşındı.

3 gol atarak Lille’e Avrupa’da galibiyeti getiren milli futbolcumuz için So Foot, “Zlatan İbrahimovic’i görüyor musunuz? İşte Yusuf Yazıcı her sabah kahvaltıda ondan bir tane yiyor” yorumunu yaptı. Ülkenin en prestijli gazetelerinden L’Equipe ise Yusuf’a ‘9’ maç puanı verdi. “Lille ve Yusuf Yazıcı, Milan’ı ezdi” diyen gazete, “Yusuf Yazıcı’nın hat-trick yapması Zlatan İbrahimovic’i üzdü” ifadelerine yer verdi.

GOL KRALI

Le Parisien de haberinde “Yusuf Yazıcı Milano galibiyetinin en büyük mimarıydı” ifadeleriyle milli futbolcumuzun performansını övdü. Öte yandan Sparta Prag deplasmanından sonra ikinci ‘hat-trick’ini yapan Yusuf, bu sezon Avrupa Ligi’ndeki gol sayısını 6’ya çıkardı ve gol krallığında liderliğe oturdu.

BAŞKAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lille formasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Milan’a hat-trick yapan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı’yı telefonla arayarak tebrik etti .

CANER VE YUSUF 11'DE

Avrupa Ligi’nde haftanın 11’i de belli oldu. Yusuf Yazıcı’yla birlikte DG Sivasspor’un başarılı stoperi Caner Osmanpaşa da en iyi 11’e girmeyi başardı.

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