Manşet Yazıcı

Milan ile Lille’i karşı karşıya getiren Avrupa Ligi maçına Yusuf Yazıcı damga vurdu. San Siro’da oynanan bir Avrupa maçında Rivaldo’dan sonra hat-trick yapan ilk futbolcu olan Yazıcı, Fransa’da da manşetlere taşındı.
3 gol atarak Lille’e Avrupa’da galibiyeti getiren milli futbolcumuz için So Foot, “Zlatan İbrahimovic’i görüyor musunuz? İşte Yusuf Yazıcı her sabah kahvaltıda ondan bir tane yiyor” yorumunu yaptı. Ülkenin en prestijli gazetelerinden L’Equipe ise Yusuf’a ‘9’ maç puanı verdi. “Lille ve Yusuf Yazıcı, Milan’ı ezdi” diyen gazete, “Yusuf Yazıcı’nın hat-trick yapması Zlatan İbrahimovic’i üzdü” ifadelerine yer verdi.
GOL KRALI
Le Parisien de haberinde “Yusuf Yazıcı Milano galibiyetinin en büyük mimarıydı” ifadeleriyle milli futbolcumuzun performansını övdü. Öte yandan Sparta Prag deplasmanından sonra ikinci ‘hat-trick’ini yapan Yusuf, bu sezon Avrupa Ligi’ndeki gol sayısını 6’ya çıkardı ve gol krallığında liderliğe oturdu.
BAŞKAN'DAN TEBRİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lille formasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Milan’a hat-trick yapan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı’yı telefonla arayarak tebrik etti .
CANER VE YUSUF 11'DE
Avrupa Ligi’nde haftanın 11’i de belli oldu. Yusuf Yazıcı’yla birlikte DG Sivasspor’un başarılı stoperi Caner Osmanpaşa da en iyi 11’e girmeyi başardı.
Gaziantep FK Teknik Direktörü "olay adam" Marius Sumudica, bir karşılaşmaya daha damgasını vurdu... Takımının Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti maçta 90+8'de Kenan Özer'in golü sonrası Beşiktaşlı yöneticilerin bulunduğu bölgeye önce "sus" işareti yaptı sonra da kartal pozu verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli teknik adama sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Sumudica, 1-1 sona eren Trabzonspor maçının ardından tribüne gönderildiği yerde "Antep'in Hamamları" eşliğinde göbek atmıştı.
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, arzusuz ve isteksiz bir oyun oynadıklarını söyledi.
Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, maç sırasında kart görmesiyle ilgili, "Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur." dedi.
THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın Khimki takımını 83-71 mağlup etti.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Rusya'nın Khimki takımını 83-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş karşısında 3-1 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.