Manisasporlu Bilal Budak Beşiktaş yolunda

TFF 3. Lig 1. Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'un 17 yaşındaki genç oyuncusu Bilal Budak'ın Beşiktaş'la anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle iyice ekonomik olarak dibe çöken Manisaspor'un Bilal transferinde Beşiktaş'la el sıkıştığı bildirildi. Siyah-beyazlıların da hem orta saha hem de forvette görev yapabilen Bilal'i geleceğe yatırım amacıyla kadrosuna dahil edeceği vurgulandı. Manisaspor'da 2014 yılında futbola başlayan Bilal Budak, bu sezon başında profesyonelliğe adım attı. Manisa ekibinde 3. Lig'de 20 maça çıkıp 928 dakika sahada kalan Bilal 2 kez fileleri havalandırdı. Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan genç futbolcu için Aytemiz Alanyaspor'un da devreye girdiği ancak Beşiktaş'ın transferde bir adım daha önde olduğu kaydedildi.
TFF, ligleri şartların oluşması durumunda 5 Haziran'da seyircisiz oynatmayı planlıyor. Hafta içerisinde de karşılaşmalar yapılacak.
Galatasaray'ın yıldızlarından Sofiane Feghouli, Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen tarihi zaferi anlattı. Geçen sezon Başakşehir'e attığı golle şampiyonluğu getirdi. Bu yıl da yükselen formuyla Aslan'ın kilit isimlerinden oldu. Cezayirli yıldız, ezeli rakibe karşı deplasmanda ulaştıkları galibiyetin hikayesini paylaştı.
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alpaslan Eratlı da AKŞAM sohbetlerinde yerini aldı: “Bir Galatasaray derbisi için 3 gün önceden kamptaydık. Bana çok benzeyen kardeşim, gece geldi, arabayı alıp gitti. Teknik ekip de onu, benimle karıştırmış. Kadro dışı kaldım. Derbide oynayamadım. Yanlış istihbarat kurbanı oldum.”
Başarılı eski hakemlerden Kadir Tozlu'nun oğlu Uğurcan Tozlu AKŞAM'a konuştu: “2017 yılında terfi bekliyordum. Ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ama babam Merkez Hakem Kurulu Yönetimi'nde olduğu sürece beni terfi ettirmeyeceğini biliyordum. Öyle de oldu. Ben de hakemliği bırakmak zorunda kaldım.”
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor. Gelecek sezon hücum futbolu oynatacağını belirten teknik direktör Sergen Yalçın, bu doğrultuda oyunu dikine oynayan, süratli ve kreatif özellikleri bulunan oyuncuların alınmasını istedi. İlk gündeme gelen isimler ise Gökhan Töre, Yasin Öztekin, Serdar Gürler oldu.
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan sessizliğini bozdu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu bu sezon oynadığı futbolu kendisine yakıştıramadığını söylerken emeklilikle ilgili olarak, "İnsanlar istiyorlar diye futbolu bırakmak istemiyorum. Bırakmaya henüz hazır değilim. Yaşıtlarım hâlâ oynuyorlar." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, hedefleri hakkında konuştu. Gelecek sezonki bütçeyi açıklayan siyah-beyazlıların teknik patronu, kalıcı başarılar yakalamak istediğini belirtti. Yalçın, bütçeyle ilgili olarak, "İçinde bulunduğumuz olanaklar, maddi değeri yüksek bir takım kurmamızı engelliyor. 2-3 yıl önce Beşiktaş takımının bütçesi 90 milyon euroydu. Önümüzdeki sene bu rakam maksimum 30 milyon euro civarında olacak." ifadelerini kullandı.