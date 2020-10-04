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aksam.com.tr
  • 04 Ekim 2020 Pazar 12:36
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Manisaspor'da 14 imza birden

Manisaspor'da 14 imza birden

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DHA

Misli.com TFF 3. Lig 1. Grup'ta borçlu olduğu tüm eski futbolcu ve teknik adamlardan muvafakatname alarak transfer yasağını 5 yıl sonra kaldırıp kurtuluş için dev bir adım atan Manisaspor, daha önce kadrosuna katıp bir süredir takımla birlikte çalıştırdığı 14 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi.

Transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla altyapı patentli kadroyla mücadele edip uçurumun kenarına kadar geldikten sonra 39 alacaklıyla anlaşıp yıllardır kabusu olan yasağı kaldıran siyah-beyazlılar, Başkan Murat Yörük'ün bulunduğu törenle lisanslarını çıkardığı yeni transferlerine imza attırdı.

Cizrespor'dan Ahmet Önal ve Gökhan Dinçer, Tire Bld'den Abdülsamet Can Kaptı, Kemerspor 2003'ten Bahtiyar Dolma ve Serhat Maden, 52 Orduspor'dan Berk Akıncı, Elazığ Karakoçan'dan Burak Keskin, Silivri'den Çağrı Gülcü, Zonguldak Kömür'den Halil İbrahim Yazğılı, İskenderun'dan Kaan Aşnaz, Mamak'tan Lider Koç, Şile Yıldız'dan Mehmet İncebacak, 24Erzincanspor'dan Murat Torun ve Artvin Hopa'dan Uğur Parlak'ın imza töreni sonrası Başkan Murat Yörük, transferlerin kulübe hayırlı olmasını diledi. Transfer yasağı ve aldığı cezalarla 2018'de 1'inci Lig, 2019'da 2'nci Lig'den düşen Manisaspor, geçen sezon da 3'üncü Lig'de kurtuluş umutlarını yitirmesine rağmen koronavirüs pandemisiyle küme düşmenin kalkması sonucu profesyonel kategoride kalmıştı.

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