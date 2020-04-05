Manisaspor eve kapandı

Son 3 yılda üst üste 3'üncü kez küme düşerek salgın yüzünden ara verilen ligden amatöre düşmesi haftalar önce kesinleşen siyah-beyazlı ekibin 37 sözleşmeli profesyonel futbolcusundan 30'u, 28 kişilik mevcut kadrosundan ise 25'i 20 yaşın altında. Manisaspor'un mevcut kadrosundan yalnız takımın en yaşlı futbolcusu olan 22 yaşındaki Barış ile 21 yaşındaki Mert Uygun ve Samed Can sokağa çıkabilecek. Tarzan lakaplı kulüpte 1 Ocak 2000 doğumlu Atakan, 6 Ocak 2000'de doğan Doğukan ve 8 Ocak 2000'de dünyaya gelen Cemal Haktan, kıl payıyla sokağa çıkma yasağı sınırına takıldı.
Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman karantina günlerini AKŞAM'a anlattı: “Stok yapmıyorum. Haftalık alışveriş yapıyorum. Çünkü tedarik ve gıda sisteminde Türkiye'nin dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden stok yapmaya ihtiyaç duymuyorum.”
Beşiktaş'ta; Jeremain Lens, Loris Karius, Victor Ruiz ve Kevin-Prince Boateng'in ülkelerine gitme taleplerine olumlu yanıt geldi. Ligin en iyi ihtimalle haziranda başlayacağını belirten söz konusu oyuncular, "Ailemizin yanında olmak istiyoruz, bırakın gidelim" dedi. Beşiktaş yönetimi ise onayı belirli şartlarla bağlayarak verdi.
Galatasaray, Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina için harekete geçti. Fatih Terim'in bankoları arasında yer alan yıldız futbolcunun 1 yıl daha kiralanması için İngiliz ekibiyle anlaşmaya varıldı. Galatasaray, Lemina için yine 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun tamamen iptal edilip edilmeyeceği soruldu, Avrupa futbolunun patronu bakın ne yanıt verdi.
Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk'la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi APOEL'in Ürdünlü genç yıldızı Musa Al-Tamari'nin peşine düştüğü öne sürüldü.
Kara Kartal'da transfer çalışmaları başladı. Siyah-Beyazlılar, Aston Villa'nın Norveçli kalecisi Örjan Nyland ve eski golcüsü Vincent Aboubakar için harekete geçti.