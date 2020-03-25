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aksam.com.tr
  • 25 Mart 2020 Çarşamba 23:20
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  • 25 Mart 2020 Çarşamba 23:20

"Mane, Madrid'e gidecek"

"Mane, Madrid'e gidecek"

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Mohamed Sissoko, transfer sezonunda Sadio Mane'nin Santiago Bernabeu'nun yolunu tutacağını ima etti.

Bir dönem Liverpool forması da giyen Mohamed Sissoko, Sadio Mane'in Real Madrid'e transfer olma ihtimalini değerlendirdi.

Aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran Sissoko, önümüzdeki transfer döneminde Mane'nin Real Madrid'e Mohamed Salah'tan daha yakın olduğunu söylerken, Zinedine Zidane'ın projesi için Senegalli futbolcunun daha uygun olduğunu dile getirdi:

"ONUN YERİNİ DOLDURABİLİRLER"

"Sadio Mane Real Madrid'e daha yakın. Çünkü Zidane'ın istediği özelliklere sahip bir futbolcu. Bence Mane, Real Madrid'e gidecek. Salah'ın ise Liverpool'da kalıp kalmayacağını bilmiyorum. Eğer ayrılırsa Liverpool için bir yandan iyi olur. Oldukça akıllı bir kulüp ve onun yerini doldurabilirler. Liverpool forması giymek için harika yeteneğe sahip birçok genç futbolcu var."

Sadio Mane, 2016 yılında Liverpool'a transfer olduğundan beri 161 karşılaşmada forma giydi ve 79 kez ağları havalandırmayı başardı.

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan Premier Lig'in 30 Nisan'dan önce devam etmesi beklenmiyor.

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