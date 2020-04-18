Mancini'den Zlatan yorumu: Messi ve Ronaldo ile...

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, eski öğrencisi Zlatan İbrahimovic için, "Tüm zamanların en iyi forvetlerinden biri. Zlatan, Messi ve Cristiano Ronaldo ile aynı seviyede bir futbolcu" dedi.
İtalya Milli Takımının Teknik Direktörü Roberto Mancini, ülke basınına önemli açıklamalarda bulundu. Eski futbolcusu İbrahimovic’i öven Mancini, "Zlatan, tüm zamanların en iyi forvetlerinden biri. Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede bir futbolcu. Nereye giderse gitsin, birçok şampiyonluklar kazandı ve goller attı. Bu sezon Milan’da da iyi işler çıkardı. Ancak gelecek için planlarının ne olduğunu bilmiyorum" dedi.
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