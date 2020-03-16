Mancini: 'EURO2020 için her türlü karara uymaya hazırız'

RAI 2 kanalında katıldığı bir programa katılan Mancini, EURO 2020'nin bu sene ileri bir tarihe ya da gelecek yıla ertelenmesi hakkında ne düşündüğü sorusuna, şu yanıtı verdi:
"Ben her türlü karara uyum sağlarım. Bugün önemli olan hastanedeki insanların sağlığını korumak. Bu şekilde insanları kaybedemeyiz. Bu yıl, Avrupa Şampiyonası'nı kazanabilirdik eğer bir erteleme olursa gelecek yıl kazanırız. Salı günü UEFA'nın toplantısı var. O zaman bu sezonun nasıl biteceğini ve Avrupa Şampiyonası’nın ertelenip ertelenmeyeceğini göreceğiz."
Mancini, Kovid-19 salgınını kastederek, "Böyle çılgınca bir şey beklemiyorduk. Önemli olan maçları durdurmayı pek çok ülkeden de önce yapmış olmak. Oyuncuların da sağlığını düşünmek gerekiyor. Bu acil durumun bir an önce bitmesini ümit ediyorum." dedi.
Roberto Mancini, ülkece zor bir haftayı geride bıraktıklarını, belki diğerlerinin de zor geçebileceğini, bu nedenle herkesin evinde kalması gerektiğini vurguladı.
İtalya'da Kovid-19 vakalarının ve ölü sayılarındaki artışların devam ediyor olması sebebiyle askıya alınan liglerin akıbetinin ne olacağına yönelik bir soruya da Mancini, öncelikle virüsten kaynaklı acil durumun aşılması ve ondan sonra diğer konuların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da dün Corriere dello Sport'a verdiği demeçte, EURO 2020'ye ilişkin, "Sağduyu, haziran için programlanan böylesine büyük Avrupa çapındaki etkinliği yapmayı savunmanın stratejik bir hata olacağını söylüyor." ifadesini kullanmıştı.
Galatasaray Beşiktaş maçı için geri sayım başladı! Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Maçı izlemek isteyen milyonlarca taraftar "Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta?" aramasını yapıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...
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