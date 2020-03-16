  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Mart 2020 Pazartesi 07:28
  • |
  • 16 Mart 2020 Pazartesi 07:28

Mancini: 'EURO2020 için her türlü karara uymaya hazırız'

Mancini: 'EURO2020 için her türlü karara uymaya hazırız'

Paylaş

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ertelenmesine ya da bu sene oynanmamasına ilişkin alınacak her türlü karara hazır olduğunu belirtti.

RAI 2 kanalında katıldığı bir programa katılan Mancini, EURO 2020'nin bu sene ileri bir tarihe ya da gelecek yıla ertelenmesi hakkında ne düşündüğü sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Ben her türlü karara uyum sağlarım. Bugün önemli olan hastanedeki insanların sağlığını korumak. Bu şekilde insanları kaybedemeyiz. Bu yıl, Avrupa Şampiyonası'nı kazanabilirdik eğer bir erteleme olursa gelecek yıl kazanırız. Salı günü UEFA'nın toplantısı var. O zaman bu sezonun nasıl biteceğini ve Avrupa Şampiyonası’nın ertelenip ertelenmeyeceğini göreceğiz."

Mancini, Kovid-19 salgınını kastederek, "Böyle çılgınca bir şey beklemiyorduk. Önemli olan maçları durdurmayı pek çok ülkeden de önce yapmış olmak. Oyuncuların da sağlığını düşünmek gerekiyor. Bu acil durumun bir an önce bitmesini ümit ediyorum." dedi.

Roberto Mancini, ülkece zor bir haftayı geride bıraktıklarını, belki diğerlerinin de zor geçebileceğini, bu nedenle herkesin evinde kalması gerektiğini vurguladı.

İtalya'da Kovid-19 vakalarının ve ölü sayılarındaki artışların devam ediyor olması sebebiyle askıya alınan liglerin akıbetinin ne olacağına yönelik bir soruya da Mancini, öncelikle virüsten kaynaklı acil durumun aşılması ve ondan sonra diğer konuların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da dün Corriere dello Sport'a verdiği demeçte, EURO 2020'ye ilişkin, "Sağduyu, haziran için programlanan böylesine büyük Avrupa çapındaki etkinliği yapmayı savunmanın stratejik bir hata olacağını söylüyor." ifadesini kullanmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Brezilya ve Meksika'daki futbol maçlarına koronavirüs nedeniyle ara verildi

title

Terim'in tercihi Belhanda

title

Başkanlar yan yana derbiyi takip etti

Kocaeli taraftarından ilginç koronavirüs önlemi

SPOR GÜNDEMİ

Sessiz ve golsüz derbi
Sessiz ve golsüz derbi

Sessiz ve golsüz derbi

Galatasaray Beşiktaş maçı için geri sayım başladı! Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Maçı izlemek isteyen milyonlarca taraftar "Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta?" aramasını yapıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

'Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz?'
'Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz?'

'Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz?'

süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

'Türkiye şu anda en güvenli ülke'
'Türkiye şu anda en güvenli ülke'

'Türkiye şu anda en güvenli ülke'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile seyircisiz oynanan ve 0-0 eşitlik ile sona eren maçın ardından konuştu.

'Devletimiz gerekli önlemleri alıyor'
'Devletimiz gerekli önlemleri alıyor'

'Devletimiz gerekli önlemleri alıyor'

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Burak Yılmaz, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu ve koronavirüs için herkesi sakin olmaya davet etti.

'Utanç verici bir gece yaşadık'
'Utanç verici bir gece yaşadık'

'Utanç verici bir gece yaşadık'

Galatasaray ile Beşiktaş arasında seyircisiz oynanan ve 0-0 golsüz eşitlik ile sona eren maçın ardından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor-Başakşehir maçında kazanan yok!
Trabzonspor-Başakşehir maçında kazanan yok!

Trabzonspor-Başakşehir maçında kazanan yok!

Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

'O zaman lig bitsin, Trabzon tescil edilsin'
'O zaman lig bitsin, Trabzon tescil edilsin'

'O zaman lig bitsin, Trabzon tescil edilsin'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.