Manchester United'ın Sergej Milinkovic Savic transferini bitirememesi gündem oldu

TM Dijital Haber Merkezi
HERRERA GİTTİ YERİ DOLMADI!
Maguire’yi 87, Bissaka’yı 55, Daniel James’i ise 17 milyon Euro’ya alan M.United, transfere toplamda 159 milyon Euro harcarken ‘Kırmızı Şeytanların’ dün Lukaku’yu 65 milyon Euro karşılığında İnter’e göndermesi Ole Gunnar Solskjaer üzerindeki baskıyı şimdiden artırmış oldu. Forvet hattında Martial, Rashford ve Lingaard’a kalan Norveçli çalıştırıcı gol problemini bu üç yıldızla çözmeyi planlarken, Ander Herrera’nın PSG’e imza atmasının ardından bir de Milinkovic Savic’i alınamaması ManU’nun orta sahasını gözle görülür bir şekilde zayıflattı.
Pogba, Matic, McTominay, Fred’le yoluna devam etmek zorunda kalan Solskjaer’in göstereceği performans merakla beklenirken, İngiltere’de şampiyonluk yarışının yine City ile Liverpool arasında gidip geleceği düşünülüyor.
Dün akşam Sparta Prag - Trabzonspor maçını yakından takip eden Galatasaray taraftarları, Benjamin Tetteh konusunda scout ekibini topa tuttu.
A Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 11 yabancıyla sahaya çıkışını eleştirdi.
Fenerbahçe’nin transferi için büyük çaba sarf ettiği Luiz Gustavo için Marsilya kulübü 7 milyon Euro bonservis talep etti. Tecrübeli orta saha da yıllık 5 milyon Euro maaş isteyince transfer yattı.
Beşiktaş’ın transferi için uğraş verdiği Yevhen Konoplyanka’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ukraynalı yıldız, ‘Come to Beşiktaş’ yorumuna ‘Siyah-Beyaz’ emojiyle karşılık verdi.
Tiemoue Bakayoko ile anlaşan Galatasaray, Chelsea’ye 1,5 milyon Euro’dan 1 yıllık kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibi ise ‘3 milyon Euro’dan aşağı olmaz’ cevabını verdi. Galatasaray hafta sonuna kadar Chelsea’ye yanıtını verecek.
Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek. Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak. Taraftardaki ‘defansif futbol’ endişesi de tarih oluyor.
Galatasaray, Falcao transferinde muradına erdi. Oyuncuyla her konuda anlaşan Cimbom, Monaco'yla da el sıkıştı. İşte Kolombiyalı yıldızın maliyeti ve geliş tarihi...