Manchester United'ın Sergej Milinkovic Savic transferini bitirememesi gündem oldu

Efsane teknik adam Alex Ferguson’un kariyerini sonlandırmasının ardından Premier Lig’de bir türlü beklenen başarıyı yakalayamayan Manchester United’ın yaptığı transferler tartışma konusu olurken, İngilizlerin yaklaşık 2 ay Sergej Milinkovic Savic’le ilgilenmesine rağmen Sırp yıldızı kadrosuna katamaması futbolseverleri bir hayli şaşırttı.

TM Dijital Haber Merkezi

HERRERA GİTTİ YERİ DOLMADI!

Maguire’yi 87, Bissaka’yı 55, Daniel James’i ise 17 milyon Euro’ya alan M.United, transfere toplamda 159 milyon Euro harcarken ‘Kırmızı Şeytanların’ dün Lukaku’yu 65 milyon Euro karşılığında İnter’e göndermesi Ole Gunnar Solskjaer üzerindeki baskıyı şimdiden artırmış oldu. Forvet hattında Martial, Rashford ve Lingaard’a kalan Norveçli çalıştırıcı gol problemini bu üç yıldızla çözmeyi planlarken, Ander Herrera’nın PSG’e imza atmasının ardından bir de Milinkovic Savic’i alınamaması ManU’nun orta sahasını gözle görülür bir şekilde zayıflattı.

Pogba, Matic, McTominay, Fred’le yoluna devam etmek zorunda kalan Solskjaer’in göstereceği performans merakla beklenirken, İngiltere’de şampiyonluk yarışının yine City ile Liverpool arasında gidip geleceği düşünülüyor.