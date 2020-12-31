Manchester United'ın gözü Milli yıldızlarımızda

Dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hemen hemen her transfer döneminde çarpıcı isimleri kadrosuna katan Kırmızı Şeytanlar'ın bu kez hedefinde ise milli yıldızlarımız var. Savunma hattını güçlendirmeyi planlayan ManU, Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ve Schalke 04'ün başarılı stoperi Ozan Kabak'ı yakın takibe aldı.
Alex Ferguson'un emekliliği sonrası bir türlü eski günlerine dönemeyen Manchester United, yıllardır transfere en çok para harcayan takımlardan biri. Bu sezon İngiltere'de şampiyonluk hedefleyen ManU, devre arasında başta savunma hattı olmak üzere önemli isimleri almayı planlıyor.
Kırmızı Şeytanlar'ın stoper hedefleri arasında ise 2 milli futbolcumuz da yer alıyor. İşte Manchester United'ın 5 kişilik stoper listesi...
JULES KOUNDE - 22 yaşında Sevilla forması giyiyor.
BEN WHITE - 23 yaşında Brighton forması giyiyor.
PAU TORRES - 23 yaşında Villarreal forması giyiyor.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ - 24 yaşında Leicester City forması giyiyor.
OZAN KABAK - 20 yaşında Schalke 04 forması giyiyor.
Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.
Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü St.Etienne takibe aldı. Ömür de yaz transfer döneminde Fransa'nın yolunu tutacak.
Masada Costa, Hulk ve Jese Rodriguez gibi bonservissiz isimlerin yanında Bakasetas ve Visca gibi ligin ustaları var. Sürpriz isimlerle de görüşülüyor.
Koronavirüs pandemisi döneminde Fenerbahçe'den maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden ve konuyu FIFA'ya taşıyıp 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazanan Max Kruse'nin Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı rakam ortaya çıktı. Buna göre Fenerbahçe, Alman futbolcuya 3,75 milyon euro ödeyecek.
Bir süredir İngiliz ve Fransız ekiplerinin radarında olan Uğurcan Çakır için şimdi de İtalyanlar devreye girdi. Çizme'nin iki devi Roma ve Inter, milli kaleciyle yakın temas halinde.