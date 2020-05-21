Manchester United'ın borcu yarı yarıya arttı

Spor organizasyonlarında en ciddi gelire sahip kulüplerden Manchester United da virüsten etkilendi. Kırmızı Şeytanlar'ın yılın 3 ayındaki borcu geçen yıla oranla yüzde 42 arttı.

Salgın süreci kulüplerin mali yapısını da zorluyor. Manchester United da bu süreçte etkilenen kulüplerden bir tanesi oldu.

Premier Lig ekibi, borcun yılın ilk 3 ayında yüzde 42 oranında artarak yaklaşık 430 milyon Sterlin’e yükseldiğini açıkladı. Borç geçen yıla oranla yaklaşık 128 milyon artış gösterdi.

Kırmızı Şeytanlar’ın geliri ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne rağmen yüzde 19’luk düşüşle yaklaşık 124 milyon Pound’a geriledi.

Kulüp, salgının mali etkisi nedeniyle bu yıl için gelirlerin 560 milyon ile 580 milyon pound arasında olacağını tahmin ediyor.

Pandemi nedeniyle 13 Mart’ta askıya alınan Premier Lig’in devamı için kulüpler ve oyuncular, haziran ayının ortası için hemfikir olmuştu. Sezonun geri kalanının seyircisiz oynanması beklenirken, kulüplerin maç günü ve bilet gelirlerinden ciddi bir kayıp yaşayacağı tahmin ediliyor.