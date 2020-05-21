Manchester United'ın borcu yarı yarıya arttı

Salgın süreci kulüplerin mali yapısını da zorluyor. Manchester United da bu süreçte etkilenen kulüplerden bir tanesi oldu.
Premier Lig ekibi, borcun yılın ilk 3 ayında yüzde 42 oranında artarak yaklaşık 430 milyon Sterlin’e yükseldiğini açıkladı. Borç geçen yıla oranla yaklaşık 128 milyon artış gösterdi.
Kırmızı Şeytanlar’ın geliri ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne rağmen yüzde 19’luk düşüşle yaklaşık 124 milyon Pound’a geriledi.
Kulüp, salgının mali etkisi nedeniyle bu yıl için gelirlerin 560 milyon ile 580 milyon pound arasında olacağını tahmin ediyor.
Pandemi nedeniyle 13 Mart’ta askıya alınan Premier Lig’in devamı için kulüpler ve oyuncular, haziran ayının ortası için hemfikir olmuştu. Sezonun geri kalanının seyircisiz oynanması beklenirken, kulüplerin maç günü ve bilet gelirlerinden ciddi bir kayıp yaşayacağı tahmin ediliyor.
Brescia'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Balotelli için Galatasaray ve Vasco da Gama'nın devrede olduğu iddia edildi.
Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de peşine düştüğü Mert Hakan'ın imza parasını son tarih olan 15 Haziran'a kadar verip işi bitirecek.
Kara Kartal'la 4 yıllık sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan 35 yaşındaki sağ bek, yakın çevresine içini döktü. Başarılı oyuncu, “Aynı Fenerbahçe'den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim. Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Ne süre soran oldu ne de rakam!” dedi.
Olympiakos ile sözleşmesi bitecek Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui için G.Saray'ın da devrede olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncunun 3 sezon için maliyeti 5 milyon Euro...
Beşiktaş, Volkan Babacan konusunda kararını verdi. Yönetim, Başakşehir'le 1 yıllık daha kontratının bulunması sebebiyle kulübünün bedel talep ettiği 31 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve üst üste ameliyatlar geçirdiği süreçte, kulüpte ortaya çıkan krizler iyi yönetilemedi.