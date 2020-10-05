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aksam.com.tr
  • 05 Ekim 2020 Pazartesi 00:19
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Manchester United'ın ardından Liverpool da tarihi bir hezimete uğradı: 7-2

Manchester United'ın ardından Liverpool da tarihi bir hezimete uğradı: 7-2

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AA

İngiltere Premier Lig'in 4. hafta kapanış maçında son şampiyon Liverpool, deplasmanda Aston Villa'ya 7-2 gibi tarihi bir skorla yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Premier Lig'de bugün oynanan bir başka maçta Manchester United, Tottenham'a evinde 6-1 mağlup olmuştu.

İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında Aston Villa, kendi sahasında son şampiyon Liverpool'u 7-2'lik flaş bir skorla yendi.

Villa Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 4, 22 ve 39. dakikalarda Ollie Watkins, 35. dakikada John McGinn, 55. dakikada Ross Barkley, 66 ve 75. dakikalarda da Jack Grealish attı. Liverpool'un gollerini ise 33 ve 60. dakikalarda Muhammed Salah kaydetti.

Liverpool, kalesinde 57 yıl sonra 7 gol birden gördü. Premier Lig'de 15 Nisan 1963'te oynanan müsabakada Tottenham'a 7-2 kabeden Liverpool, aradan geçen 57 yılın ardından aynı skorla Aston Villa'ya yenildi.

Ayrıca Liverpool, Premier Lig'de şampiyon olduktan sonraki sezonda 7 gol yiyen ilk takım olarak da tarihe geçti.

Ligde bir maçı eksik Aston Villa, puanını 9'a çıkartarak ikinci sıraya yükselirken, aynı puandaki Liverpool 5. sırada kaldı.

Old Trafford'da Tottenham'dan Manchester United'a tarihi fark

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