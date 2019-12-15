Manchester United'dan yine puan kaybı

Everton, 36. dakikada Victor Lindelöf'ün kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Manchester United adına eşitliği sağlayan golü 77. dakikada Mason Greenwood attı.

Everton'da Cenk Tosun yedek kulübesinde bekledi. Oumar Niasse ise 89. dakikada Moise Kean'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 25'e, Everton ise 18'e yükseltti.

Manchester United, gelecek hafta Watford'a konuk olacak. Everton ise sahasında Leicester'ı ağırlayacak.