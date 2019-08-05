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aksam.com.tr
  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:03
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  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:09

Manchester United'dan tarihe geçen transfer

Manchester United'dan tarihe geçen transfer

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İngiliz Premier League devi Manchester United, tarihine yakışır bir transfere imza attı. Kırmızı Şeytanlar, Leichester City'den İngiliz stoper Maguire'ı 87.5 milyon Euro'ya kadrosuna katarak tarihi bir imza attırdı.

Manchester United, Harry Maguire transferi için 80 Milyon Sterlin ödeyecek. İngiliz oyuncu, böylece Liverpool'un Van Dijk transferini (75 Milyon Sterlin) geçerek tarihin en pahalı stoper oyuncusu oldu.

Temmuz 2017'de 13.7 Milyon Sterlin karşılığında Leicester City'ye gelen Maguire, Sheffield United'da 166, Leicester'da 76, Hull City'de 75 ve Wigan'da 16 maçta forma giydi. 

26 yaşındaki oyuncu, Milli formayı ise 20 kez terletti. 

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