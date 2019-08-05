Manchester United'dan tarihe geçen transfer

Manchester United, Harry Maguire transferi için 80 Milyon Sterlin ödeyecek. İngiliz oyuncu, böylece Liverpool'un Van Dijk transferini (75 Milyon Sterlin) geçerek tarihin en pahalı stoper oyuncusu oldu.
Temmuz 2017'de 13.7 Milyon Sterlin karşılığında Leicester City'ye gelen Maguire, Sheffield United'da 166, Leicester'da 76, Hull City'de 75 ve Wigan'da 16 maçta forma giydi.
26 yaşındaki oyuncu, Milli formayı ise 20 kez terletti.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle bir süredir sol stoper arayan Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Villarreal’de forma giyen Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Peki Beşiktaş’ın yeni transferi Victor Ruiz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimiz Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor’un muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın Lille ile anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Genç oyuncunun gidişinin kalbini kırdığını ancak Yusuf'a kırgın olmadığını belirtti.
Galatasaray’a Tiemoue Bakayoko’dan kötü haber geldi. Bu sezon Chelsea’de forma savaşı vermek isteyen yıldız futbolcunun kesinlikle Süper Lig’e gelmeyi düşünmediği bildirildi.
Yusuf Yazıcı, Fransa'da Lille ile yapacağı transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı.
Transfer sürecinde özellikle Galatasaray taraftarının kafasında soru işaretleri bırakan Jimmy Durmaz, idmanlarda ve hazırlık maçlarında gösterdiği performansla tam not aldı.