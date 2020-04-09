Manchester United'dan sağlık ekipmanı bağışı

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Maaş indirimi Fatih Terim'i etkileyecek mi? Maaş indirimi Fatih Terim'i etkileyecek mi? Galatasaray gelecek sezondan itibaren maaş limitini 1.5 milyon Euro'ya çekme kararı alırken, Terim için kulübün herhangi bir tasarrufta bulunmayacağı öğrenildi. Tecrübeli hoca senelik 18 milyon TL'ye (bugünkü kurla yaklaşık 2.5 milyon Euro) imza atmıştı.

Sergen Yalçın Kartal'ı uçuşa geçirdi Sergen Yalçın Kartal'ı uçuşa geçirdi Beşiktaş, genç teknik adamın gelişinden sonra ofansif açıdan daha etkili bir takım oldu.

Onyekuru'dan aylar sonra gelen itiraf Onyekuru'dan aylar sonra gelen itiraf Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Onyekuru flaş sözler söyledi. Oyekuru, “Afrika Kupası'ndan sonra Galatasaray'a dönmek üzereydim, ancak beni arayıp başka bir kulüp bulduklarını söylediler. Monaco'ya gitmek benim kararım değildi. Galatasaray'a dönmek için çok uğraştım” ifadelerini kullandı.

Müthiş ikili yeniden bir araya geliyor! Terim bu kez muradına eriyor Müthiş ikili yeniden bir araya geliyor! Terim bu kez muradına eriyor Manu Lonjon'un haberine göre, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet, takımdan ayrılmak üzere. Beşiktaş ve Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü Mısırlı yıldız, Sarı-Kırmızılılarla önemli mesafe katetmiş durumda. Cimbom, Feghouli ile yolların ayrılması halinde Trezeguet'ye imza attıracak.

Milli futbolcumuz karantinaya alındı! Hocası ağzından kaçırdı Milli futbolcumuz karantinaya alındı! Hocası ağzından kaçırdı Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı'nın, evinde karantinada bulunduğu bildirildi.

Fener'in sağ kanadını uçurmaya geliyor Fener'in sağ kanadını uçurmaya geliyor Fenerbahçe, Sevilla'nın Monaco'dan 25 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ancak beklentilerin çok altında kalan sağ kanat Rony Lopes'i transfer etmek istiyor. Kanarya'nın B planı ise Samu Castillejo.