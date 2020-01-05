Manchester United'dan Maddison için 352 milyon artı futbolcu teklifi

İngiltere'de devlerin transfer gözdesi haline gelen Leicester Cityli James Maddison için ilginç bir takas iddiası ortaya atıldı.

Mirror'ın manşetlerine taşıdığı haberde Manchester United, Leicester kapısını bir takas teklifiyle çaldı. James Maddison için United'ın 45 milyon pound'un (352 milyon TL) yanı sıra altyapısından yetiştirdiği Jesse Lingard'ı bonservisiyle teklif ettiği ileri sürüldü. Manchester United'ın hücum hattında fark yaratacak ismin Maddison olabileceği söylenirken Solskjaer'in de bu transfer ihtiyacı olabileceği belirtiliyor.

Gazeteler ayrıca Jesse Lingard'ın formundaki düşüşten de bahsediyor. Lingard'ın İngiltere Milli Takımı'na da artık alınmasının zor olduğu ancak Leicester gibi yarışmacı takımların Lingard'ın performansına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Leicester City'nin bu sezonki başarısının pay sahiplerinden olan James Maddison, çıktığı 20 lig maçında 6 gol 3 asist yapmıştı.

(Sporx)