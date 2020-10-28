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aksam.com.tr
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba 20:35
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Manchester United'da taraftar hazırlığı tamamlandı

Manchester United'da taraftar hazırlığı tamamlandı

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NTV Spor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Old Trafford Stadı'nın, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını tedbirleri göz önünde bulundurularak 23 bin 500 kişiyi alacak şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Geçen sezon salgın yüzünden verilen 3 aylık aranın bittiği hazirandan beri maçların seyircisiz oynandığı Premier Lig'in köklü takımlarından Manchester United, devletin statlara seyirci alınmasına yeşil ışık yakması halinde taraftarları ağırlamak için hazır olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, mart ayında Manchester City'yi 2-0 yendikleri karşılaşmadan bu yana Old Trafford Stadı'na seyirci alınmadığı hatırlatılarak, "Stadı yönergelere uygun hale getirmek ve yaklaşık 23 bin 500 kişinin sosyal mesafe kuralına uygun olarak, güvenle maç izleyebilmesi için iki ay çalıştık." ifadeleri kullanıldı.

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