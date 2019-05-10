Manchester United'da Mike Phelan dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen aralık ayında Solskjaer ile göreve gelen ve sezon sonunda kontrat süresi dolacak İngiliz antrenör Phelan ile 3 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson'un yardımcılığını uzun yıllar üstlenen 56 yaşındaki Mike Phelan, futbolculuğu döneminde de aynı kulüpte 102 karşılaşmaya çıkmıştı.

Phelan, İngiliz kulüpleri Norwich City ve Hull City'de ise teknik direktörlük görevini üstlenmişti.