Manchester United'da Dalot 35 milyon Sterlin bedelle satış listesinde

SPOR GÜNDEMİ

18 yaşındaki oyuncu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi 18 yaşındaki oyuncu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Orlando Louisville Üniversitesi Amerikan Futbol Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki Dexter Rentz, cumartesi akşamı yaşadığı bir saldırı sonrasında vurularak öldürüldü.

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.

Cevad Prekazi AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın piyangosuyum Cevad Prekazi AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın piyangosuyum Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Cevad Prekazi'den AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Cevad Prekazi olmasaydı Galatasaray şampiyon olur muydu? Olmazdı. Nasıl olacaktı ki? Tanju 39, ben 16 gol attım. Tanju'dan 13 penaltı golünü çıkartıp, benim haneme yaz. 29 golle kral ben olurum.”

Tarihi takas! Terim hem Belhanda'dan kurtuluyor hem de gözdesine kavuşuyor Tarihi takas! Terim hem Belhanda'dan kurtuluyor hem de gözdesine kavuşuyor Al Nasr'dan Galatasaray'a çok konuşulacak bir takas önerisi geldi. Suudi Arabistan ekibi Ahmed Musa'ya karşılık Sarı-Kırmızılılardan Maicon ve Belhanda'yı istedi. Cimbom'un iki futbolcunun üstüne bir miktar da para istediği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, Ahmed Musa'yı daha önce de istemiş ancak oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

Burak Yılmaz Çin'de kriz çıkardı Burak Yılmaz Çin'de kriz çıkardı Çinlilerin her türlü hayvanı yediklerini ve Çin'den daha çok hastalık çıkacağını söyleyen Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın sözleri Çin basınında geniş yankı buldu.

Galatasaray'da mecburi ayrılık! Galatasaray'da mecburi ayrılık! Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler UEFA'nın Finansal Fair Play ile ilgili vereceği karara çevrildi. UEFA'nın koronavirüs salgını sebebiyle FFP'yi askıya alması bekleniyor ancak mevcut kararın devam etmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar, Luyindama veya Marcao'dan birini satıp transferlere kaynak yaratacak.