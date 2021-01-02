Manchester United zirvede Liverpool'a ortak oldu

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United ile Aston Villa karşı karşıya geldi.
Old Trafford'daki mücadelenin ilk yarısını Kırmızı Şeytanlar 40' Anthony Martial'in golüyle önde kapattı. Yükselen performansını sürdüren Fransız yıldız, son altı maçında 3 gol, 4 asist üretti.
İkinci yarıda konuk Aston Villa 58'de Bertrand Traore ile beraberliği yakaladı ancak 3 dakika sonra Bruno Fernandes'in penaltıdan kaydettiği gol maçın skorunu belirledi: 2-1. Fernandes böylece ligde 11 gole ulaştı.
Bu sonucun ardından Manchester United ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.(8 galibiyet, 2 beraberlik) 30 Kasım 2020'den sonra ilk mağlup olan Aston Villa ise son 2 haftada 1 puanda kaldı.
Galatasaraylı futbolcular, yeni yıl kutlamaları sırasında elinde havai fişek patladığı için tedavi altına alınan takım arkadaşları Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti.
Manchester United 2021 yılının ilk galibiyetini evinde elde etti. Aston Villa'yı 2-1 mağlup eden Kırmızı Şeytanlar, lider Liverpool ile puanını eşitledi.
İngiltere Premier Lig'de West Ham United, deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.
Galatasaray Başkanı Kulübü Mustafa Cengiz, Omar Elabdellaoui'yi ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
• "Üzücü bir olay yaşadık. Bu geçen yılda kalmış bir olay olsun. Bunu berbat geçen 2020'ye havale edelim."
• "Omar'ın morali iyi, şahsen görüştüm. Tabii ki bir darbe almış. Göz, en hassas organlarımızdan biri. İyiye doğru gidiş var, umut hiçbir zaman kesilmemeli. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor sanırım."
Yeni yıla girerken havai fişek patlaması sonucu gözünden yararlanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin doktorlarından ilk açıklama geldi.
• "Bir gözde daha fazla olmak üzere iki gözde de yaralanma söz konusuydu. Şu anki durumu düne göre oldukça iyi."
• "Göreceli olarak bir gözü, diğerine göre daha hasarlı. Görme yetisi var, ama ileriki gidişatla ilgili ne olur söylemek bağlayıcı olur."
Transfer çalışmaları devam eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kadrosuna katmak istediği ve yönetime bildirdiği isimler belli oldu.