Manchester United scout ekibi, milli maçta Ömer Faruk Beyaz'ı izlemeye geldi

Fenerbahçe'nin genç orta sahası Ömer Faruk Beyaz, uzun zamandır Avrupa'nın takibinde. Manchester United, Chelsea ve Barcelona ile adı anılan 17 yaşındaki yıldız, son dönemde sarı-lacivertli yönetimin sözleşme uzatma teklifini kabul etmemesi ile gündemde. 30 Haziran 2021'de mukavelesi sona erecek oyuncu, 18 yaşından küçük olduğundan ailesi anlaşma için söz hakkına sahip.
MANU SCOUTLARI, İNGİLTERE MAÇINDA ONU İZLEDİ
Ömer Faruk Beyaz önceki gün Ümit Milli Takım'ın İngiltere'ye 2-1 yenildiği maçta 90 dakika sahada kalırken, Manchester United scoutları da tribündeydi. Fenerbahçe yönetimi satışından para kazanmak istediği genç yeteneği elinden kaçırmak istemiyor. 17 yaşındaki yıldızın sözleşmesini uzatıp, gelecek tekliflerle masaya oturmayı ve karar mercii olmayı amaçlıyor.
“SÖZLEŞME İMZALAYIP KARİYERİNİ PLANLAYACAĞIZ”
Fenerbahçe Başkanı Koç, Ömer ile yeni anlaşma imzalayacaklarını ve kariyerini planlayacaklarını söyledi. Ömer Faruk Beyaz için en sıcak açıklama Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi. Başkan dün basınla buluştuğu toplantıda genç yıldız için, "Kendini geliştirmesi, yetiştirmesi gerekiyor. Bu sadece futbol olarak değil yabancı dil, görgü ve vizyon olarak da lazım. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel onunla sürekli konuşuyorlar. Yönetim olarak ailesiyle bir kariyer planlaması yapacağız. Yeniden anlaşma imzalayacağız" dedi.
KOÇ: MENAJERLERİ KULÜP BELİRLEYECEK
Başkan Koç, genç oyuncular için yeni bir menajerlik sistemi getireceklerinin de bilgisini verdi:
"Bundan sonra altyapı oyuncularımız kulübün belirlediği menajerlerle çalışacak. Çünkü çocuğu alıyorsunuz, biraz parlayınca menajer gelip aklını çelip götürüyor. Bu yüzden benim oyuncum benim istediğim menajerle çalışacak. Çalışmıyorsa da benim oyuncum olmayacak."
EMRE BELÖZOĞLU ONORE ETMİŞTİ
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu, futbolcu olarak sahaya çıktığı son maç olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını Ömer Faruk Beyaz'a takmıştı.
EROL BULUT NE DEMİŞTİ?
"Geleceği hakkında uzun bir konuşma yaptım. Birinin 17 yaşında olması, diğerinin daha tecrübeli olması önemli değil. Yeter ki futbola konsantre olsun, çalışsın, yaş önemli değil formayı alsın."
Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda sıkıntılar yaşayan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takımı'mızın İngiltere'yle karşılaştığı maçta Manchester United scoutları tarafından izlendi.
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