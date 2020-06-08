Manchester United pandemi sürecinde gönülleri kazandı

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’de Manchester United, kulüp olarak fark yarattı. Hem sağlık açısından hem de maddi anlamda krizin tavan yaptığı günlerde ManU, bir sivil toplum örgütü gibi çalıştı. Kırmızı Şeytanlar, Daily Mail’in hazırladığı haberde; Ulusal Sağlık Servisi (NHS), Manchester şehri, taraftarları ve kulüp personeli için çok önemli çalışmalar ve yardımlarla adından söz ettirdi.
Maddi-manevi destek
Manchester United; Manchester City ile beraber Manchester şehri için bir fon oluşturdu ve ihtiyaç sahiplerine para toplandı. Kulübün mutfak ekibi aşevi mantığında hareket ederek her gün ihtiyaç sahiplerine yemek hazırladı ve dağıtıldı. Taraftarlarını da unutmayan ManU, seyircisiz maçlar nedeniyle kombine sahiplerine ücret iadesi ya da gelecek sezon için indirim önerdi. Ulusal Sağlık Servisi (NHS) için de ciddi bir maddi bağış yapıldı.
Personel de unutulmadı
Manchester United, kulüp çalışanlarını da unutmadı. İşten çıkarma ya da ücretsiz izin uygulamasına gitmek istemeyen ManU, zaman zaman maaş ödemelerinde sıkıntı yaşadı. Aksama olduğu dönemlerde bu gecikmeler ufak jest ve hediyelerle telafi edildi. Geç yatan maaşların yanına kulüp mağazasından ürün paketi, erzak paketi ve bira ürünleri gibi hediyeler eklendi.
(Milliyet)
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