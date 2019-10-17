Manchester United, Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon Euro önerdi! Juventus teklifi reddetti

Milli stoperimiz Merih Demiral, İtalya'da en çok tartışılan oyunculardan biri olsa da Juventus'un yetenekli oyuncuyu bırakmaya niyeti yok.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Manchester United, Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon euroluk bir teklif yaptı. Juventus Futbol Direktörü Fabio Paratici ise cevap olarak herhangi bir rakam belirtmeyip, Merih Demiral'ın satılık olmadığı yanıtını verdi.

Haberin detayında, 32 yaşındaki Leonardo Bonucci'nin futbol kariyerinin sonlarında olduğu hatırlatılarak Juventus'un 21 yaşındaki Merih Demiral ve 20 yaşındaki Matthijs de Ligt ile uzun yıllar boyunca savunma hattını güven altına aldığı belirtildi.

BU SEZON TEK MAÇTA SÜRE ALDI

Bu sezon Juventus formasıyla yalnızca 1 maça çıkan Merih Demiral, o maçta da penaltı yaptırmıştı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Alcanenense, Sporting Lizbon, Alanyaspor ve Sassuolo takımlarında da oynayan Merih Demiral, milli formamızı ise 10 kez terletti.

(Sporx)