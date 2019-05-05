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  3. Manchester United küme düşen Huddersfield'ı mağlup edemedi

Manchester United küme düşen Huddersfield'ı mağlup edemedi

Manchester United küme düşen Huddersfield'ı mağlup edemedi

İngiltere Premier Lig'de 37. hafta mücadelesinde Jan Siewert'in takımı Huddersfield ile Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı Manchester United kozlarını paylaştı.

Galpharm Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk takım 8. dakikada Scott McTominay'ın golüyle öne geçerken ilk devre bu skorla tamamlandı. Huddersfield'in golünü 60. dakikada Isaac Mbenza kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından ligde son 8 maçını kaybeden Huddersfield Town puanını 15 yaparken, Manchester United 66 puana yükseldi ve arka arkaya 4. kez galibiyete ulaşamadı. Şampiyonlar Ligi umutlarını da yitirdi.

Premier Lig'e önceden veda eden Huddersfield Town son hafta deplasmanda Southampton ile karşılaşacak. Manchester United sahasında Cardiff City'i konuk edecek.

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