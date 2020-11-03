Manchester United İstanbul'da

İngiltere'nin Manchester kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Manchester United kafilesi, pasaport işlemlerinin ardından Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaparak, otobüsle konaklayacakları otele geçti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve diğer ekipler tarafından havalimanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.
Medipol Başakşehir ile Manchester United arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.55'te başlayacak.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United karşısında 3 puan kazanmak istediklerini söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın İngiltere'nin Manchester United ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, dış transferle beraber iç transferde de düğmeye basıyor... Galatasaray, Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda 4 yeni transfer ve 3 yıldızla yeni sözleşme için masaya oturacak.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.
Siyah-beyazlılar uzun süredir yedek bekleyen ve umursamaz tavırlarıyla tepki toplayan Adem Ljajic için kararını verdi.
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda bugün Misli.com 3. Lig 2. Grup temsilcisi Fethiyespor'u konuk edecek TFF 1. Lig ekibi Altınordu'da 2'si futbolcu 7 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.