Manchester United'ın hocası Ole Gunnar Solskjaer'in Kadıköy'de Vedat Muriç'i izlettiği ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için talipler her geçen gün artıyor. Kısa süre önce Aston Villa, Tottenham gibi kulüplerle adı geçen yıldız futbolcu için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. İtalya'dan Lazio ve Fiorentina, İngiltere'den Aston Villa, Burnley ve Tottenham'ın radarında olan Vedat Muriç için bu kez Manchester United devreye girdi.

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İngiliz medyasında yer alan habere göre Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Kosovalı golcüyü Kadıköy'de izlettiği ortaya çıktı.

Öte yandan Solskjaer'in, Vedat'ın adeta yıldızlaştığı İngiltere-Kosova karşılaşmasını da stattan takip ettiği aktarıldı. Haberin detaylarında Norveçli teknik adamın, Vedat Muriç'i, Rashford'a alternatif olarak gördüğü yazıldı.

ADA'DA ÜN KAZANDI

Premier Lig menajerlerinin dikkatle takip ettiği Vedat Muriç için Burnley'in 21 milyon euroyu gözden çıkarttığı vurgulanırken, Aston Villa'nın da yıldız golcü için devrede olduğu belirtildi.

MOU'DAN OLUMLU RAPOR

Tottenham ise sakatlanan Harry Kane'in yerine forvet transferi yapmadı. Menajer Jose Mourinho'nun alternatif olarak kadrosuna katmayı planladığı Vedat Muriç için olumlu rapor verdiği iddia edildi.

RİZE'DE PARLADI FENER'DE COŞTU

Geçtiğimiz yıl Çaykur Rizespor formasıyla büyük çıkış yakalayan ve geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, Sarı Laicvertlierin gelecek yıl transfer planlamasında önemli yere sahip.

PLANLAR VEDAT'A GÖRE

Fenerbahçe, Vedat Muriç'den gelecek paraya göre önümüzdeki yıl kadrosunu şekillendirecek ve transferleri gerçekleştirecek.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 22 karşılaşmaya çıkan Vedat Muriç 13 gol 5 asaistlik performans sergiledi.

(Fotomaç)