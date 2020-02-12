  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Manchester United'ın hocası Ole Gunnar Solskjaer'in Kadıköy'de Vedat Muriç'i izlettiği ortaya çıktı
  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 14:00
  • |
  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 14:14

Manchester United'ın hocası Ole Gunnar Solskjaer'in Kadıköy'de Vedat Muriç'i izlettiği ortaya çıktı

Manchester United'ın hocası Ole Gunnar Solskjaer'in Kadıköy'de Vedat Muriç'i izlettiği ortaya çıktı

Paylaş

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için talipler her geçen gün artıyor. Kısa süre önce Aston Villa, Tottenham gibi kulüplerle adı geçen yıldız futbolcu için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. İtalya'dan Lazio ve Fiorentina, İngiltere'den Aston Villa, Burnley ve Tottenham'ın radarında olan Vedat Muriç için bu kez Manchester United devreye girdi.

CANLI İZLEDİ

İngiliz medyasında yer alan habere göre Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Kosovalı golcüyü Kadıköy'de izlettiği ortaya çıktı.

Öte yandan Solskjaer'in, Vedat'ın adeta yıldızlaştığı İngiltere-Kosova karşılaşmasını da stattan takip ettiği aktarıldı. Haberin detaylarında Norveçli teknik adamın, Vedat Muriç'i, Rashford'a alternatif olarak gördüğü yazıldı.

ADA'DA ÜN KAZANDI

Premier Lig menajerlerinin dikkatle takip ettiği Vedat Muriç için Burnley'in 21 milyon euroyu gözden çıkarttığı vurgulanırken, Aston Villa'nın da yıldız golcü için devrede olduğu belirtildi.

MOU'DAN OLUMLU RAPOR

Tottenham ise sakatlanan Harry Kane'in yerine forvet transferi yapmadı. Menajer Jose Mourinho'nun alternatif olarak kadrosuna katmayı planladığı Vedat Muriç için olumlu rapor verdiği iddia edildi.

RİZE'DE PARLADI FENER'DE COŞTU

Geçtiğimiz yıl Çaykur Rizespor formasıyla büyük çıkış yakalayan ve geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, Sarı Laicvertlierin gelecek yıl transfer planlamasında önemli yere sahip.

PLANLAR VEDAT'A GÖRE

Fenerbahçe, Vedat Muriç'den gelecek paraya göre önümüzdeki yıl kadrosunu şekillendirecek ve transferleri gerçekleştirecek.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 22 karşılaşmaya çıkan Vedat Muriç 13 gol 5 asaistlik performans sergiledi.

(Fotomaç)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş taktik çalıştı

title

Trabzonspor'un gözü Altay'ın 19 yaşındaki yıldızı Cenk Özkacar'da

title

Ersun Yanal'dan Mustafa Reşit Akçay'ın 'Umarım Trabzonspor şampiyon olur' sözlerine tepki

Mustafa Cengiz: Ali Koç Her Gün Televizyonda Ağlıyor!

SPOR GÜNDEMİ

Gizlice Muriç'i izlemişler! '21 milyon Euro ödemeye hazırız
Gizlice Muriç'i izlemişler! '21 milyon Euro ödemeye hazırız

Gizlice Muriç'i izlemişler! '21 milyon Euro ödemeye hazırız

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için talipler her geçen gün artıyor. Kısa süre önce Aston Villa, Tottenham gibi kulüplerle adı geçen yıldız futbolcu için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. İtalya'dan Lazio ve Fiorentina, İngiltere'den Aston Villa, Burnley ve Tottenham'ın radarında olan Vedat Muriç için bu kez Manchester United devreye girdi.

3'üne de maç yok! Hakemler belli oldu
3'üne de maç yok! Hakemler belli oldu

3'üne de maç yok! Hakemler belli oldu

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Abdülkadir Ömür'de son dakika gelişmesi
Abdülkadir Ömür'de son dakika gelişmesi

Abdülkadir Ömür'de son dakika gelişmesi

A Milli Takım Doktoru Ufuk Şentürk, sosyal medya hesabından Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdulkadir Ömür'ün sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncudan da açıklama var.

TFF'den Fenerbahçe'ye şok! Ceza geliyor...
TFF'den Fenerbahçe'ye şok! Ceza geliyor...

TFF'den Fenerbahçe'ye şok! Ceza geliyor...

Fenerbahçe dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Kırklarelispor maçına 'Türk futbolu için uyanma zamanı' pankartıyla çıktı. İşte sarı lacivertlilerin bu pankarttan dolayı alması beklenen ceza...

Galatasaray ayaklandı! 'Raporda neden Yanal yok!'
Galatasaray ayaklandı! 'Raporda neden Yanal yok!'

Galatasaray ayaklandı! 'Raporda neden Yanal yok!'

Dün TFF’nin PFDK sevklerini açıklaması ve raporlarda Ersun Yanal’ın yer almaması özellikle Galatasaray cephesinde tepkilere yol açtı.

İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası! Bedelsiz olarak...
İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası! Bedelsiz olarak...

İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası! Bedelsiz olarak...

Sezon sonunda Jean Michael Seri ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, orta sahada Mario Lemina’nın yanına Demir Grup Sivasspor'un yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ı koyacak.

Fenerbahçeliler güne transfer haberiyle uyandı
Fenerbahçeliler güne transfer haberiyle uyandı

Fenerbahçeliler güne transfer haberiyle uyandı

Hasan Ali Kaldırım’ın sık sık sakatlanması nedeniyle bu sezon sol bek pozisyonunda büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Fabrice N'Sakala ile el sıkıştı. Demokratik Kongolu sol bek, yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giyecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.