Manchester United darmadağın oldu

Everton'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Richarlison, 28'de Sigurdsson, 56'da Lucas Digne ve 64. dakikada Theo Walcott attı.

SON 8 MAÇTA 6 YENİLGİ

Ole Gunnar Solsksjaer'in göreve gelmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan Manchester United, son bir ayda büyük bir düşüşe girdi. Norveçli teknik adamın yönetimindeki takım, çıktığı son 8 resmi maçın 6'sını kaybetmiş oldu.

Öte yandan MANU, üst üste 11 maçta gol yedi ve 1998'den sonra ilk kez böyle kötü bir periyot yaşadı.

CENK TOSUN YEDEK

Everton'da Milli futbolcu Cenk Tosun, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken oyuna girme şansı bulamadı.

Bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'ne gitme yarışında da ağır darbe alan Manchester United, 64 puanla 6. sırada kaldı. Son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Everton ise 49 puanla 7. sıraya yerleşti.

Premier Lig'de gelecek maçlarda Manchester United, derbide Manchester City'i evinde konuk edecek. Everton ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.