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aksam.com.tr
  • 06 Aralık 2020 Pazar 09:47
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Manchester United Bruno Fernandes'in maaşını 2 katına çıkarıyor

Manchester United Bruno Fernandes'in maaşını 2 katına çıkarıyor

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Sporx

Manchester United yönetimi, haftalık 100 bin pound kazanan Bruno Fernandes'in gelirini 2 katına çıkaracak yeni sözleşme imzalatmak istiyor.

Manchester United geçen sezon devre arasında takıma katılan ve performansıyla yıldızlaşan Bruno Fernandes'in maaşını ikiye katlama kararı aldı.

İngiliz basını, haftalık 100 bin pound kazanan Portekizli oyuncunun yeni sözleşme ile haftada 200 bin pound kazanacağını sayfalarına taşıdı. Manchester United formasını 37 maçta giyen ve 22 gol 14 asistlik katkı sağlayan Bruno Fernandes'in 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Verdiği katkı ile taraftarının da gözdesi olan Fernandes mevcut geliriyle takımın düşük maaş alanları arasında yer alıyor. Manchester United'da kaleci De Gea haftalık 350 bin pound kazanarak bu alanda zirvede yer alırken performansı inişli çıkışlı olan Paul Pogba'nın ise haftalık 300 bin poundluk geliri var.

26 yaşındaki yıldız oyuncu takımda gözden çıkarılan Jesse Lingard ve takımın yedek stoperlerinden Dean Henderson ile aynı maaşı kazanıyor.

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