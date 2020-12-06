Manchester United Bruno Fernandes'in maaşını 2 katına çıkarıyor

Manchester United geçen sezon devre arasında takıma katılan ve performansıyla yıldızlaşan Bruno Fernandes'in maaşını ikiye katlama kararı aldı.
İngiliz basını, haftalık 100 bin pound kazanan Portekizli oyuncunun yeni sözleşme ile haftada 200 bin pound kazanacağını sayfalarına taşıdı. Manchester United formasını 37 maçta giyen ve 22 gol 14 asistlik katkı sağlayan Bruno Fernandes'in 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Verdiği katkı ile taraftarının da gözdesi olan Fernandes mevcut geliriyle takımın düşük maaş alanları arasında yer alıyor. Manchester United'da kaleci De Gea haftalık 350 bin pound kazanarak bu alanda zirvede yer alırken performansı inişli çıkışlı olan Paul Pogba'nın ise haftalık 300 bin poundluk geliri var.
26 yaşındaki yıldız oyuncu takımda gözden çıkarılan Jesse Lingard ve takımın yedek stoperlerinden Dean Henderson ile aynı maaşı kazanıyor.
Süper Lig'de 7 maçtır kalesini kapatamayan Altay Bayındır'a teknik heyetten destek geldi. Genç kaleciyle görüşen antrenör Volkan Demirel'in, "Moralini sakın bozma. Sen çok iyi bir kalecisin. Kafaya takmadan yola devam etmelisin" dediği öğrenildi.
Kamerunlu yıldız forvet, son dönemdeki inanılmaz formuyla Beşiktaş'ı zirveye taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, milli arada Kamerun formasıyla 2 maçta 3 gol attı. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Dış basının da manşetlerini süsledi.
Fenerbahçe'nin hücum bölgesinin yeni isimleri performanslarıyla bir Vedat Muriqi edemedi.
Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dimen %100 Futbol'da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile arasında geçen bir anıyı paylaştı. Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup ettiği maçı yorumlayan Dilmen, Euro 2008 zamanında Fatih Terim'in kendisini eleştirdiği için aradığını ve "25 kupayı ne yapacağız" dediğini anlattı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminin kendileri için stratejik öneme sahip olduğunu, bunu iyi kullanmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Rize'den 4-0'lık zaferle dönen Galatasaray, bugün Atakaş Hatayspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Cim-Bom'da koronaya takılan tek isim Omar oldu.