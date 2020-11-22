Manchester United-Başakşehir maçına Hategan atandı

Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United - Medipol Başakşehir maçında Rumen hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak.
Monaco'nun bir kez daha Galatasaray'a gitmesine izin vermediği Onyekuru, Fransa'da kaldığına bin pişman... Şu ana kadar sadece 4 maçta 139 dakika forma giyebilen Nijeryalı yıldız, sürekli Sarı-Kırmızılı yöneticiler ve teknik heyetle görüşme halinde; Monaco'ya rest çekmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da oyuncuları takip ediyor. Kanarya'nın gündemine gelen son isimlerden Kaio Jorge için ise Juventus'un devreye girdiği resmen açıklandı.
Manchester United - Başakşehir maçını Ovidiu Hategan yönetecek.
Adı Fenerbahçe'yle sık sık anılan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dorukhan Toköz, Başakşehir maçının ardından Instagram'dan imalı paylaşımlarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, Gençlerbirliği maçındaki performansıyla beğeni topladı.
Galatasaray'da 19 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçiminin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.