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aksam.com.tr
  • 22 Kasım 2020 Pazar 13:03
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Manchester United-Başakşehir maçına Hategan atandı

Manchester United-Başakşehir maçına Hategan atandı

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Manchester United - Başakşehir maçını Ovidiu Hategan yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United - Medipol Başakşehir maçında Rumen hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak.

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