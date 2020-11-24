Manchester United Başakşehir maçı hangi kanalda? Başakşehir Manchester maçı saat kaçta?

Manchester United Başakşehir maçı için geri sayım başladı! Temsilcimiz Başakşehir Şampiyonlar Ligi H Gurubu 4. maçında İngiliz kulübü Manchester United ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 2-1 kazanan Başakşehir Old Trafford'ta puan arayacak. Peki, Başakşehir Manchester United maçı saat kaçta? Manchester Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Başakşehir Manchester United maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Temsilcimiz Başakşehir Şampiyonlar Ligi H Gurubu 4. maçında İngiliz devi Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı kendi evinde 2-1 kazanan temsilcimiz deplasmanda puan arayacak. Manchester United Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

MANCHESTER UNITED BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında İngiliz devi Manchester United ile temsilcimiz Başakşehir karşı karşıya geliyor. Maç Türkiye saati ile saat 23.00’da başlayacak. Maçı beIN Sports 1 kanalı canlı olarak yayınlayacak. Maçı anbean ‘aksam.com.tr’ adresinden takip edebilirsiniz.

İlk 11'ler belli oldu: Başakşehir-Man.Utd.