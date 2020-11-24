Manchester United Başakşehir maçı hangi kanalda? Başakşehir Manchester maçı saat kaçta?

Başakşehir Manchester United maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Temsilcimiz Başakşehir Şampiyonlar Ligi H Gurubu 4. maçında İngiliz devi Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı kendi evinde 2-1 kazanan temsilcimiz deplasmanda puan arayacak. Manchester United Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında İngiliz devi Manchester United ile temsilcimiz Başakşehir karşı karşıya geliyor. Maç Türkiye saati ile saat 23.00’da başlayacak. Maçı beIN Sports 1 kanalı canlı olarak yayınlayacak. Maçı anbean ‘aksam.com.tr’ adresinden takip edebilirsiniz.
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