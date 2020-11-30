Manchester United, 2-0'dan geri döndü

Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, St. Mary Stadı'nda Southampton'a konuk oldu.
Ev sahibi ekip, 23. dakikada Jan Bednarek ve 33. dakikada James Ward-Prowse ile bulduğu golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıya iyi başlayan Manchester United, 59. dakikada Bruno Fernandes ile 74 ve 90+2. dakikalarda Edinson Cavani'nin golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, ligde üst üste oynadığı 3. maçtan da galip ayrıldı.
Manchester ekibi puanını 16'ya yükseltirken, Southampton 17 puanda kaldı.
Haftanın maçı bugün Ülker Stadı'nda oynanacak. Erol Bulut, Fenerbahçe ile ilk derbi galibiyetini almak, Sergen Yalçın ise uzun yıllardır gelen kazanamama serisini kırmak istiyor. İki takımda da önemli eksikler var.
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, savaşarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, bireysel hatalar sonucunda mağlup olduklarını söyledi.
Fenerbahçe karşısında alınan 4-3'lük galibiyette attığı 2 golle 3 puanın mimarlarından olan Vincent Aboubakar, maçın ardından "11'e 10 neler yapabileceğimizi gösterdik" dedi.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından protokol tribününde gerginlik yaşandı.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanında 4-3 galip geldiği mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Sergen Yalçın büyük bir coşku yaşadı.