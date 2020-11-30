Manchester United, 2-0'dan geri döndü

Kadıköy saltanatı yıkıldı! 3-4

Haftanın maçı bugün Ülker Stadı'nda oynanacak. Erol Bulut, Fenerbahçe ile ilk derbi galibiyetini almak, Sergen Yalçın ise uzun yıllardır gelen kazanamama serisini kırmak istiyor. İki takımda da önemli eksikler var.