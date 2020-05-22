Manchester United 17'lik genç yıldızı kapıyor

Manchester United, bugüne kadar birçok önemli yeteneği transfer ettiği Portekiz ekibi Sporting'den son olarak Nuno Mendes'i kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz devi Manchester United, Portekiz ekibi Sporting'den yaptığı dikkat çeken transferlere bir yenisini Nuno Mendes ile eklemek istiyor.

The Mirror'a göre Manchester United, Sporting'in 17 yaşındaki yıldız adayı Nuno Mendes'i kadrosuna katmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Habere göre Manchester United, eski yıldızlarından Nani'nin tavsiyesiyle Bruno Fernandes'in transferini gerçekleştirirken Nuno Mendes için de görüşmeler yaptı.

Önümüzdeki yaz serbest kalacak sol bek, Sporting'in kendisine yaptığı yeni anlaşma teklifini reddetmişti.

(Fanatik)