Manchester derbisinde United kazandı, City çeyrek finale yükseldi

SPOR GÜNDEMİ

Hem zirve hem krallık yarışı Hem zirve hem krallık yarışı Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.

5. kez Ali Palabıyık 5. kez Ali Palabıyık Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık atandı... Palabıyık iki takımın 4 maçını yönetti, 3’ü berabere bitti, 1’ini F.Bahçe kazandı.

19.03'te 10 numara buluşma 19.03'te 10 numara buluşma Abdullah Avcı’nın mukavelesi en sonunda dün feshedildi. Bu açıklamanın ardından 1.5 yıllık Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Bugün saat 19.03’te imza töreni olacak. Taraftarlar da efsaneyi canlı izleyecek.

Şubatta evinde Şubatta evinde ASLAN, ligde oynayacağı 5 müsabakada İstanbul dışına çıkmayacak.

NBA'de Malatya ve Elazığ'a dua NBA'de Malatya ve Elazığ'a dua NBA’de Cleveland Cavaliers ile New Orleans Pelicans takımları arasında oynanan maçta Elazığ ve çevre şehirlerde de hissedilen deprem için destek geldi.

Aslan'da Diagne sürprizi Aslan'da Diagne sürprizi G.Saray’da Falcao’nun yaşadığı sakatlıklar ve Andone’un dönüşünde nasıl bir performans göstereceği, soru işaretleri yarattı. Brugge’ün, dün Aslan’a yaptığı teklif sonrası Senegalli için kapılar açılmış olabilir!