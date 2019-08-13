Manchester City'ye para cezası

FIFA tarafından yapılan açıklamada, organizasyonun disiplin komitesince açılan soruşturmanın sonuçlandığı ve Manchester City'nin, 18 yaşından küçük yabancı oyuncuların transferinde ve kayıt işlemlerinde usulsüzlük yaptığının tespit edildiği belirtildi.
Manchester City'nin hatalı olduğunu kabul etmesinin göz önüne alındığının vurgulandığı açıklamada, İngiliz kulübüne 370 bin İsviçre frangı (2 milyon 109 bin lira) para cezası verildiği kaydedildi.
FIFA, aynı gerekçeyle geçen şubat ayında Chelsea'ye iki dönem transferden men cezası vermişti.
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