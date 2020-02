Manchester City-West Ham mücadelesine fırtına engeli

Avrupa'yı etkisi altına alan fırtına futbola darbe vurmaya devam ediyor. Almanya, Hollanda ve Belçika'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı maçlar ertelenirken, kervana son katılan da İngiltere oldu.

Premier League'de Manchester City ile West Ham United arasında oynanması planlanan mücadele, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

? MATCH POSTPONED ?



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.



?? #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM