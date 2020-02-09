Manchester City-West Ham mücadelesine fırtına engeli

Avrupa'yı etkisi altına alan fırtına futbola darbe vurmaya devam ediyor. Almanya, Hollanda ve Belçika'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı maçlar ertelenirken, kervana son katılan da İngiltere oldu.
Premier League'de Manchester City ile West Ham United arasında oynanması planlanan mücadele, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
? MATCH POSTPONED ?— Manchester City (@ManCity) February 9, 2020
Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.
?? #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM
Manchester şehrinde son durum
#StormCíara @ Manchester pic.twitter.com/MwRilJg3ge— Emanuel Matias (@emanuelmatiaspe) February 9, 2020
Süper Lig'in köklü ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.
Sezon başında büyük umutlarla fahiş transfer ücretiyle Fiorentina'nın yolunu tutan Franck Ribery, sakatlığı dolayısıyla uzun bir süredir takımının formasını giyemiyor. Fransız yıldız, bir anlamda Galatasaraylı Falcao ile ortak bir kader yaşıyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularına Fenerbahçe derbisine kadar kayıpsız devam etmeleri gerektiğini söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve 2-0 kaybedilen Alanyaspor maçında ilk 11 başlayan 9 oyuncuya Kasımpaşa karşısında görev vermeyi düşünmeyen Terim'in, Kasımpaşa karşısında sahaya süreceği 11 netleşmeye başladı.
Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart, kaleci Altay’ı ceza sınırına getirdi. Eğer genç eldiven, gelecek hafta Ankaragücü karşısında da kart görürse, bir sonraki hafta Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
KOÇ: Yaşına hürmeten bir şey söylemek istemiyorum ama mecbur bırakıyor. Garip garip cümleler kuruyor, deşifre edemiyoruz. Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz, gülüyoruz.
Süper Lig’de son 4 maçını kazanan Galatasaray, bugün Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Zirveyle aradaki farkı azaltan Sarı-Kırmızılılar, yine 3 puan alarak yarışta ağırlığını iyice hissettirmek istiyor.
Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Alen, yeni transfer Boateng'e de ayrı bir parantez açtı.