Manchester City'nin son kurbanı Newcastle United

Pep Guardiola sahaya Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Ake, Gundogan, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Torres, Sterling 11'i ile çıktı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 14'te İlkay Gündoğan, 55'te ise Ferran Torres attı.
Man City, bu sonuçla ligdeki yenilmezlık serisini 6 maça yükseltti ve 26 puanla, zirvenin 5 puan gerisinde 5. sırada kendine yer buldu.
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası nedeniyle Trabzonspor maçına takımın başında çıkan yardımcı antrenör Levent Şahin, Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi, "Beklediğimizden daha kolay oldu" dedi.
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgisini aldı.
Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, takımda kalmak istediğini açıkladı.
Galatasaray'ın Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmada sarı kırmızılı takımın kalesini koruyan Okan Kocuk, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Trabzon'da karşı karşıya geldi. Konuk Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı.