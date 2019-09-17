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Manchester City'nin elinde stoper kalmadı!

Manchester City'nin elinde stoper kalmadı!

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Aymeric Laporte'un ardından bir diğer stoper John Stones'un da sakatlandığını ve oyuncunun 4-5 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Manchester City'ye John Stones'tan kötü haber geldi. Pep Guardiola, oyuncusunun sakatlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısında konuşan Guardiola, Laporte'tan sonra Stones'un da sakatlığından dolayı formasından uzak kalacağını belirtti.

''Tek stoperle inanılmaz bir deneyim olacak''

''John Stones bu sabah sakatlandı. Kas sakatlığı yaşıyor ve iyileşmesi 4-5 haftayı bulacak. Bu durum bizim için tek merkez savunma oyuncusuyla inanılmaz bir deneyim olacak. Fernandinho ya da Eric Garcia Martret veya Taylor Bellis gelecek süreçte opsiyonlarımız olacak''

Aymeric Laporte ve John Stones'tan sakatlıkları dolayısıyla faydalanamayacak olan Manchester City'de Otamendi dışında stoper bulunmuyor. Eliaquim Mangala takımda bulunsa da Fransız savunmacı turnuva kadrolarında yer almıyor.

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