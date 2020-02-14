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Sergen Yalçın ile ilk kayıp Sergen Yalçın ile ilk kayıp Medipol Başakşehir, kendi sahasında Beşiktaş’ı tek golle mağlup etti ve Sergen Yalçın’a Beşiktaş’ın başında ilk mağlubiyetini yaşattı.

Manchester City'e büyük şok! Avrupa'dan men edildi Manchester City'e büyük şok! Avrupa'dan men edildi UEFA, Manchester City'nin FFP regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.

Tahkim'den Sörloth kararı Tahkim'den Sörloth kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'un 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiğini duyurdu.

G.Saray iddiaları hakkında konuştu: Bu suçlamalar... G.Saray iddiaları hakkında konuştu: Bu suçlamalar... Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Garry Rodrigues, sakatlığından dolayı maç kaçıracak olması hakkında yapılan yorumlardan şikayetçi

Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş PFDK'ya sevk edildi Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş PFDK'ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Futbol Takımı Antrenörü Hasan Şaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Arda Turan'dan transfer açıklaması! 'Görüşme yapmadım' Arda Turan'dan transfer açıklaması! 'Görüşme yapmadım' Arda Turan, Japon ekibi Urawa Reds'e transfer olacağı yönündeki haberleri yalanladı.