  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Şubat 2020 Cuma 21:28
  • |
  • 14 Şubat 2020 Cuma 22:30

Manchester City'e büyük şok! Avrupa'dan men edildi

Manchester City'e büyük şok! Avrupa'dan men edildi

Paylaş

UEFA, Manchester City'nin FFP regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.

UEFA, İngiltere Premier Lig'in devi Manchester City'nin Finansal Fair Play regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.

UEFA'nın yaptığı açıklamada, 2012-2016 yılları arasında sponsorluk gelirlerinde usulsüzlük yapıldığının tespit edildiği ve başa baş kuralına uyulmadığı kaydedildi.

Öte yandan Manchester City'nin verilen ceza üzerine CAS'a başvurma hakkının bulunduğu da ifade edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Larkin'den sakatlık açıklaması! 'Ciddi bir şey yok'

title

Tahkim Kurulu, Alexander Sörloth'un cezasında indirime gitti

title

Garry Rodrigues: Suçlamaları kabul etmiyorum

Kupa Maçının Oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı´nın Zemini Karla Kaplandı

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın ile ilk kayıp
Sergen Yalçın ile ilk kayıp

Sergen Yalçın ile ilk kayıp

Medipol Başakşehir, kendi sahasında Beşiktaş’ı tek golle mağlup etti ve Sergen Yalçın’a Beşiktaş’ın başında ilk mağlubiyetini yaşattı.

Manchester City'e büyük şok! Avrupa'dan men edildi
Manchester City'e büyük şok! Avrupa'dan men edildi

Manchester City'e büyük şok! Avrupa'dan men edildi

UEFA, Manchester City'nin FFP regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.

Tahkim'den Sörloth kararı
Tahkim'den Sörloth kararı

Tahkim'den Sörloth kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'un 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiğini duyurdu.

G.Saray iddiaları hakkında konuştu: Bu suçlamalar...
G.Saray iddiaları hakkında konuştu: Bu suçlamalar...

G.Saray iddiaları hakkında konuştu: Bu suçlamalar...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Garry Rodrigues, sakatlığından dolayı maç kaçıracak olması hakkında yapılan yorumlardan şikayetçi

Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş PFDK'ya sevk edildi
Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş PFDK'ya sevk edildi

Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Futbol Takımı Antrenörü Hasan Şaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Arda Turan'dan transfer açıklaması! 'Görüşme yapmadım'
Arda Turan'dan transfer açıklaması! 'Görüşme yapmadım'

Arda Turan'dan transfer açıklaması! 'Görüşme yapmadım'

Arda Turan, Japon ekibi Urawa Reds'e transfer olacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Trabzonspor'a müjde! 5 ay sonra ilk defa...
Trabzonspor'a müjde! 5 ay sonra ilk defa...

Trabzonspor'a müjde! 5 ay sonra ilk defa...

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.Abdülkadir Ömür 5 ay sonra antrenmanda yer aldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.