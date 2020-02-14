Manchester City'e büyük şok! Avrupa'dan men edildi

UEFA, İngiltere Premier Lig'in devi Manchester City'nin Finansal Fair Play regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.
UEFA'nın yaptığı açıklamada, 2012-2016 yılları arasında sponsorluk gelirlerinde usulsüzlük yapıldığının tespit edildiği ve başa baş kuralına uyulmadığı kaydedildi.
Öte yandan Manchester City'nin verilen ceza üzerine CAS'a başvurma hakkının bulunduğu da ifade edildi.
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UEFA, Manchester City'nin FFP regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.
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