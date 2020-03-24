Manchester City'den Tonali için 50 milyon Euro

İngiliz ve İtalyan medyasında çıkan haberlere göre City'nin İspnayol menajeri Pep Guardiola'nın hedefinde Brescia formasıyla bu sezon Serie A'da adından sıkça söz ettiren Sandro Tonali var.
Koronavirüs nedeiyle liglerin ileri bir tarihe ertelenmesiyle birlikte takımların hem mali hem de takım kadrolarında yeni yapılanmalara gideceği konuşulurken Brescia'nın da Tonali için 50 milyon Euro'luk bir transfer bedeli istediği iddia edildi.
Önümüzdeki transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Tonali ile City'nin dışında Avrupa'nın dev kulüplerinin de yakın takip içersinde olduğu konuşuluyor.
(beIN SPORTS)
Koronavirüs testi pozitif çıktığı için Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Hastaneden yapılan açıklamada "Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır" denildi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi. Başkan Cengiz başvurduğu hastaneyi açıklamazken bu konuyu titizlikle yürütüp test sonuçlarını beklediğini ifade etti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın korona virüs salgını nedeniyle 2021 yazını geçmeyecek şekilde ertelendiğini duyurdu.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse, babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na büyük başarılar kazandıran Obradovic yol ayrımında. Sarı lacivertli yönetimle anlaşmazlık yaşayan Sırp hocanın yerini Jasikevicius'un alması bekleniyor.
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de koronavirüs testinin pozitif çıkması dünya basınında geniş yankı buldu.
Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'la henüz sözleşme yenilemeyen eski oyuncusu Gökhan Gönül için devreye girdi. Taraftarın Beşiktaş'a gitmesine rağmen tepki göstermediği yıldız oyuncuya 1+1 yıllık teklif yaptı.