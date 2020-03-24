Manchester City'den Tonali için 50 milyon Euro

Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının bir hayli uzağında kalan Manchester City gelecek sezon da aynı kabusu yaşamamak için transfer düğmesine bastı.

İngiliz ve İtalyan medyasında çıkan haberlere göre City'nin İspnayol menajeri Pep Guardiola'nın hedefinde Brescia formasıyla bu sezon Serie A'da adından sıkça söz ettiren Sandro Tonali var.

Koronavirüs nedeiyle liglerin ileri bir tarihe ertelenmesiyle birlikte takımların hem mali hem de takım kadrolarında yeni yapılanmalara gideceği konuşulurken Brescia'nın da Tonali için 50 milyon Euro'luk bir transfer bedeli istediği iddia edildi.

Önümüzdeki transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Tonali ile City'nin dışında Avrupa'nın dev kulüplerinin de yakın takip içersinde olduğu konuşuluyor.

(beIN SPORTS)