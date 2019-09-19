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Manchester City'den rahat galibiyet

Manchester City'den rahat galibiyet

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donets ile Manchester City karşı karşıya geldi. Karşılaşma kazanan taraf 3-0'lık skorla Manchester City oldu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Riyad Mahrez, 38. dakikada İlkay Gündoğan ve 76. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.

Geçen sezon da Shakhtar Donets ile aynı grupta yer alan Manchester City, Ukrayna ekibini deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Yine Ukrayna'da aynı skorla kazanan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 1 Ekim günü Shakhtar Donetsk, Atalanta'ya konuk olacak. Manchester City, Dinamo Zagreb'i ağırlaycak.

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