Manchester City'de Pep Guardiola bilmecesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de menajer Pep Guardiola'nın takımda kalması umuluyor. Kontratının bitimine 8 ay kalan tecrübeli hocanın henüz karar vermemiş olmasının performansa olumsuz yansıdığı düşünceleri ile Guardiola'nın kısa sürede karar vermesi bekleniyor.
BASKI YOK MERAK VAR
Milliyet'te yer alan habere göre, Manchester City'nin Guardiola'ya yönelik hiçbir baskısı bulunmuyor. İngiliz ekibi, vereceği her karara hazırken karar vermesi adına da bir süre limiti koymuş değil. Fakat takımın düşen performansı, bazı oyuncuların yeni sezonda takımın başında kimin olacağını merak etmeleri nedeniyle Guardiola'nın kısa süre içerisinde kararını açıklaması bekleniyor.
Guardiola'nın olası ayrılık kararı ile ise Manchester City'nin Mauricio Pochettino ve Julian Nagelsmann gibi isimlere yönelmesi bekleniyor.
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