Manchester City'de Guardiola'nın yardımcısı Juan Manuel Lillo oldu

İşte Arda Turan'ın yeni takımı!

Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, futbol gündemine dair özel açıklamalarda bulundu. Ayan, koronavirüs pandemisi sonrası futbolun son durumuna, gelmesi gündemde olan Rezerv Lig uygulamasına, Abdullah Avcı ile Arda Turan'ın olası transferlerine ve daha bir çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.