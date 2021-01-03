Manchester City'de Eric Garcia'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı yorumladı. Emre Kılınç'ın kırmızı kart pozisyonu ve Marcao'nun tartışılan hareketi hakkında konuşan Dilmen, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'a yüklendi.

Fener'den Mesut Özil'e 'Sow taktiği'

Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve gözden çıkarılan Mesut Özil için Fenerbahçe yeni bir formül devreye soktu. Sarı-Lacivertliler, Musa Sow'da olduğu gibi Özil'i de sponsorların desteğiyle kadrosuna katmak için hamle yapacak. Fenerbahçe transferde oyuncunun asla ‘hayır' diyemeyeceği isimleri de devreye sokmaya hazırlanıyor.