Manchester City'de 3 futbolcu daha koronaya yakalandı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, takım içerisindeki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu ve koronavirüs için konuştu.
3 oyuncularının daha testinin pozitif çıktığını açıklayan Pep, "Önce 2 oyuncumuz koronavirüse yakalandı, daha sonra da 3 oyuncunun daha testi pozitif çıktı. Premier Lig isimleri açıklamamıza izin vermiyor, yarın öğrenirsiniz. Everton maçını oynamak istedik ancak maç günü vaka sayıları artınca Premier Lig'i bilgilendirdik. Carlo Ancelotti'yi aradım ve durumu bildirdim. Büyük bir risk vardı. Dünyanın her tarafında insanlar ölüyor ve bu bir risk. İdman sahasını dezenfekte ettik, şimdi umarız yeni testler negatif çıkacak ve insanlar problem yaşamadan işlerine devam edecek. Maçları oynadığımız, işimizi yaptığımız için mutluyuz ancak aynı zamanda virüsün aramızda olduğunu da inkar edemeyiz. Dikkatli olmalıyız." dedi.
Galatasaray'ın 34 yaşındaki Hollandalı yıldızı Ryan Babel, kariyeri, geçmişi ve geleceğiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.
Sezonun ikinci yarısına damga vurmak isteyen son şampiyon Başakşehir flaş bir transfer için düğmeye bastı. Turuncu-Lacivertliler, Galatasaray'ın unutulmaz ismi George Hagi'nin Rangers forması giyen oğlu İanis Hagi'yi istiyor. İskoç deviyle pazarlıkların başladığı konuşuluyor.
Fenerbahçe, stoper ve kanat takviyesi için vites artırdı. Sarı-Lacivertliler bu iki bölgeye mutlaka transfer yapmak istiyor. Ayrıca, 3 genç yetenek de gündemde ve teklifleri masada...
Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlığını atlattı. Brezilyalı oyucu son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ghezzal, Ljajic ve Gökhan Töre'nin tedavileri devam ediyor.
Devre arası transfer döneminde takviye yapmak isteyen Trabzonspor, listeyi belirledi.
Beşiktaş'ın 3 genç oyuncusu Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu farklı kulüpler tarafından takip ediliyor.