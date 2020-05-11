Manchester City, 'Yeni Messi' olarak nitelendirilen Edouard Michut'yu istiyor

İngiltere Premier Ligi'nin son şampiyonu Manchester City, transfer planlamasını geleceğe yatırım olarak değerlendirilebilecek bir hamle üzerinde yoğunlaştırıyor.
Sky Sports'un haberine göre Ada temsilcisi, PSG'nin genç takımında forma giyen Edouard Michut'yu listesinin ilk sıralarına yazmış durumda.
'Yeni Lionel Messi' olarak nitelendirilen 17 yaşındaki yıldız adayını takibe alan Manchester ekibi, mevcut sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesinin son senesine girecek olan Michut'yu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Transfer bedeli konusunda ortak bir paydada buluşulamaması halinde Pep Guardiola'nın 2021'e kadar beklenerek oyuncunun bedelsiz olarak takıma kazandırılması görüşüne de onay verdiği biliniyor.
Genç yetenek, daha şimdiden başta Barcelona, Juventus ve Valencia olmak üzere pek çok Avrupa devinin radarında yer alıyor.
Galatasaray teknik heyetinde istifa şoku. Hasan Şaş, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, açıklamalarda bulunuyor.
Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Brezilyalı stoper, Sarı-Kırmızılılarla 1 yıllık opsiyonu olmasına rağmen kulüpten izin isteyerek Sarı-Lacivertlilere imza atacak.
Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Sol bek arayan Kartal'ın, Galatasaray'dan ayrılacak olan Yuto Nagatomo için düğmeye basacağı kaydedildi. Japon yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve Beşiktaş'a 'evet' diyebileceği öğrenildi.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başında da istediği İrfan Can Kahveci için bir kez daha harekete geçti. Başarılı futbolcuyu, gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu ikna edecek. Fenerbahçe'nin planı Başakşehir'e para + futbolcu teklifi yapmak.
Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan... Sağ bekte 4 yılda 6 futbolcu denenmesine rağmen kimse Gökhan Gönül'ün yerini dolduramadı. Yönetim yeniden sarı lacivertli formayı giymesine, tecrübeli oyuncu da kariyerini Fenerbahçe'de noktalamaya sıcak bakıyor.