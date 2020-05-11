Manchester City, 'Yeni Messi' olarak nitelendirilen Edouard Michut'yu istiyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, ‘Yeni Messi' olarak lanse edilen PSG'nin genç yeteneği Edouard Michut'yu transfer etmek istiyor.

İngiltere Premier Ligi'nin son şampiyonu Manchester City, transfer planlamasını geleceğe yatırım olarak değerlendirilebilecek bir hamle üzerinde yoğunlaştırıyor.



Sky Sports'un haberine göre Ada temsilcisi, PSG'nin genç takımında forma giyen Edouard Michut'yu listesinin ilk sıralarına yazmış durumda.

'Yeni Lionel Messi' olarak nitelendirilen 17 yaşındaki yıldız adayını takibe alan Manchester ekibi, mevcut sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesinin son senesine girecek olan Michut'yu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Transfer bedeli konusunda ortak bir paydada buluşulamaması halinde Pep Guardiola'nın 2021'e kadar beklenerek oyuncunun bedelsiz olarak takıma kazandırılması görüşüne de onay verdiği biliniyor.

Genç yetenek, daha şimdiden başta Barcelona, Juventus ve Valencia olmak üzere pek çok Avrupa devinin radarında yer alıyor.