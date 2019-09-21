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Manchester City, Watford'u farklı mağlup etti

Manchester City, Watford'u farklı mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City ile Watford karşı karşıya geldi. Etihad Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City, 8-0'lık skorla kazandı.

Manchester City 1. dakikada David Silva, 7. dakikada penaltıdan Sergio Agüero, 12. dakikada Riyad Mahrez, 15. dakikada Bernardo Silva ve 18. dakikada Nicolas Otamendi attı. Manchester City, 5-0'ı en hızlı yakalayan takım olarak tarihe geçti.

49 ve 60. dakikalarda Bernardo Silva ve 85. dakikada Kevin de Bruyne, maçın skorunu belirleyen golleri attılar.

Bu sonucun ardından Manchester City, 13 puana yükseldi. Watford ise 2 puanda kaldı.

Manchester City, gelecek hafta Everton'a konuk olacak. Watford ise Wolves deplasmanına gidecek.

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