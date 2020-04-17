Manchester City ve Tottenham, Nelson Semedo için pusuda

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Bu kez G.Saray da engel olamadı! F.Bahçe sezonun transfer bombasını patlattı Bu kez G.Saray da engel olamadı! F.Bahçe sezonun transfer bombasını patlattı Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ikinci yarıda art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından bir anda uzaklaşan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gelecek sezonu riske atmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkini belirlerken orta sahaya da Emre Belözoğlu'nun yerine kaliteli bir ayak transfer etmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Efsane futbolcu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Efsane futbolcu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Cemil Turan ve Engin Verel AKŞAM'a konuştu Cemil Turan ve Engin Verel AKŞAM'a konuştu Karantina günlerinde yazarımız Engin Verel, Kanarya'nın unutulmaz yıldızı Cemil Turan'la anıları canlandırdı. Kral Cemil, bugün ‘Çubuklu'yu giyenlere öğüt verdi, o duyguyu yaşamalarını istedi.

Kaptan'dan 385, Gustavo'dan 215 Kaptan'dan 385, Gustavo'dan 215 Kaptan Emre Belözoğlu'nun 385 bin TL ile başı çektiği bağış kampanyasına, Sarı-Lacivertli futbolcular tam 2 milyon 391 bin 500 liralık destek verdi. Fenerbahçeli yöneticiler de bu miktarı 5 milyon TL'ye tamamladı.

Balotelli adım adım Galatasaray'a geliyor Balotelli adım adım Galatasaray'a geliyor Galatasaray, İtalyanlar'ın yaramaz çocuğu Balotelli'yi kadrosuna katmaya kararlı. Ancak disiplin sorunlarıyla tanınan yıldız golcü için 1+1 yıllık; karşılıklı memnuniyet şartlı, performans ve başarı odaklı bir sözleşme teklifi hazırlanıyor.

Erol Bulut Fenerbahçe'ye! İşte yardımcıları... Erol Bulut Fenerbahçe'ye! İşte yardımcıları... Teknik direktör arayışını sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de adımlar tek bir noktaya gidiyor. Sarı-lacivertli kulüpte hem Emre Belözoğlu hem de yönetim, genel özelliklerle Erol Bulut'u işaret ederken, Alanyaspor'un yaklaşımı da Fenerbahçe'nin Bulut'a yaklaştığını gösterdi.