Manchester City toplam 71,6 milyon euro karşılığında Ruben Dias'ı transfer etti

Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Manchester City, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Dias'ın bonservisi için 68 milyon avro ödeyecek. Anlaşmada 3,6 milyon avroluk ilave performans ödemesi de yer alıyor.
Taraflar ayrıca Arjantinli milli stoper Nicolas Otamendi'nin, Manchester City'den Benfica'ya transferi konusunda da el sıkıştı. Portekiz kulübü, 32 yaşındaki Otamendi'yi 15 milyon avro karşılığında renklerine bağlayacak.
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